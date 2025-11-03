Техника XVIII века – во Дворце Воловичей обнаружили картины с более чем 200-летней историей

Уникальная находка. Во Дворце Воловичей в Святске обнаружили картины с более чем 200-летней историей. Оригинальную живопись в технике, характерной для XVIII века открыли во время реставрационных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди картин восемь портретов: семь мужских и один женский. Специалисты отмечают, что произведения такого высочайшего уровня достойны экспозиций лучших мировых галерей. Как сохраняют наследие, расскажет Алена Жиборт.

Специальным скальпелем слой за слоем художник-реставратор Дина Дунец снимает старую штукатурку, под которой сохранилась живопись XVIII века. Дворцово-парковый комплекс в Святске открывает новые тайны.

Дина Дунец, художник-реставратор дизайн-студии:

Здесь у нас живопись, она уже раскрыта, здесь идет слой, который находился перед тем, как раскрылся вот этот вот цвет, затем находился вот этот слой, промежуточный, и вот то, что вы видите, желтая меловая побелка.

Так во время проведения реставрационных работ во Дворце Воловичей под Гродно были найдены картины с более чем 200-летней историей. Нанесенные темперной краской по штукатурке. Не менее века они были скрыты. Некоторые работы повреждены, однако в целом, отмечают специалисты, сохранились хорошо. По мнению специалистов, картины представляют собой произведения высочайшего уровня и достойны экспозиций Эрмитажа и Лувра.

Игорь Гоняев, директор дизайн-студии:

Качество живописи очень высокого класса, уровень живописи, пожалуй, из того, что мы имеем в Беларуси этого периода, нигде не найдем. Прописаны все детали, все лессировочки, мы видим здесь вот венок лавровый, видим прорисовку, борода, каждый локон – все это прорисовано. Глаза великолепно посажены, рисунок очень грамотный.