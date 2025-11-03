Сложные операции без выезда в областной центр – как развивается медицина в регионах Беларуси?

Высокотехнологичная медицинская помощь – независимо от места прописки. Благодаря развитию системы межрайонных медцентров и мультидисциплинарному подходу, качественные медуслуги в регионах Беларуси стали еще доступнее. Сегодня в стране 14 ключевых мест, куда бригады скорой помощи доставляют тяжелобольных пациентов в критически важный «золотой час» – время, когда экстренное медицинское вмешательство наиболее эффективно.

Одна из таких точек – Кричевская больница на юго-востоке Могилевской области. Это учреждение выросло из типичной «районки» в крупный медцентр, обслуживающий жителей сразу семи районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале месяца клинику торжественно открыли после масштабной реконструкции и уже сделали первую операцию с помощью ангиографа. Юлия Мычка – о новых стандартах региональной медпомощи.

Этот едва заметный прокол на запястье – все, что сегодня напоминает 62-летнему Николаю Крупко об операции, которую он перенес. Сам он до сих пор не верит, что по его сосудам, словно по дороге, хирурги добрались до самого сердца. Николая доставили в больницу в предынфарктном состоянии. Еще неделю назад его ждала бы срочная госпитализация в областной центр. Полтора часа по дороге, где каждая минута могла стать решающей.

Николай Крупко, житель Кричева:

Был удивлен, сколько там аппаратуры стоит много. Много врачей было. Все наблюдали за операцией, как происходило. Так что я очень рад, что у нас в Кричеве такая операционная, чтобы лечить людей. Путь к сердцу врачам прокладывает новый ангиографический комплекс, выполняющий роль командного пункта. Этот аппарат позволяет медикам работать через артерии и вены тончайшими инструментами, добиваясь максимального эффекта при минимальной травматизации. Это и есть та самая хирургия без разрезов.