В Беларуси создали высокоскоростной лифт – скоро его можно будет увидеть в Минске

Время выбрано! Как идет подготовка к Всебелорусскому народному собранию? Почему конструктивные и важные проекты белорусы определяют сообща? И что из стратегического в папке ВНС?

На площадке ток-шоу «По существу» обсудили демократию по-белорусски.

Кирилл Казаков, СТВ:

Построят высокое здание, самое высокое в Беларуси, вы можете предположить, что будет могилевский лифт?