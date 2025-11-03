В Беларуси создали высокоскоростной лифт – скоро его можно будет увидеть в Минске

Время выбрано! Как идет подготовка к Всебелорусскому народному собранию? Почему конструктивные и важные проекты белорусы определяют сообща? И что из стратегического в папке ВНС?
На площадке ток-шоу «По существу» обсудили демократию по-белорусски.
Кирилл Казаков, СТВ:
Построят высокое здание, самое высокое в Беларуси, вы можете предположить, что будет могилевский лифт?
Руслан Страхар, генеральный директор Могилевского завода лифтового машиностроения, член Президиума Всебелорусского народного собрания:
Безусловно, мы не то что можем предположить, мы будем делать все для того, чтобы в конкурентной борьбе, а рынок нового строительства особо конкурентный, предложить. И для этого мы уже прямо сейчас реализуем один из инвестиционных проектов, который направлен на создание высокоскоростного лифта. Лифт со скоростью движения 2,5 метра в секунду, мы уже провели определенную работу, внедрили новые технологии, мы уже сертифицировали этот новый продукт – скоростной лифт, и к слову, прямо сейчас идет монтаж первого такого лифта в Минске, скоро мы можем его показать воочию.