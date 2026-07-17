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Матчевую встречу команд Союзного государства по легкой атлетике принимает Минск

17 июля 2026 18:02
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Минск принимает матчевую встречу команд Союзного государства по легкой атлетике. Лучшие молодые спортсмены Беларуси и России разыграют медали на олимпийском стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матчевую встречу команд Союзного государства по легкой атлетике принимает Минск-2

Турнир стал традиционным, и третьи состязания было решено перенести из Бреста в столицу. Перед ответственным стартом команды Беларуси и России посетили стелу «Минск – город-герой». Спортсмены и функционеры возложили цветы к мемориалу. Патриотическое воспитание молодого поколения – залог крепкой дружбы. Для легкоатлетов двух стран юниорского возраста данный старт является главным в сезоне.

Подробнее в видео.

# Беларусь-Россия # Легкая атлетика

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