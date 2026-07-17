Более 350 сильнейших легкоатлетов до 20 лет из Беларуси и России разыграют 68 комплектов наград

Матчевую встречу команд Союзного государства по легкой атлетике принимает Минск. Более 350 сильнейших спортсменов до 20 лет из Беларуси и России разыграют 68 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баталии развернутся 18 и 19 июля на главной атлетической арене – олимпийском стадионе «Динамо». Перед ответственным стартом все участники посетили стелу «Минск – город-герой» и возложили цветы в дань уважения героям Великой Отечественной войны.

Ирина Привалова, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийская чемпионка:

Для меня Минск – это тоже родной город. И я очень радуюсь, когда есть возможность приехать в Минск. Считаю, что это наиважнейшие соревнования для наших молодых атлетов, потому что это наше будущее. Через несколько лет эти спортсмены займут достойное место в составе своих основных сборных команд. Такая идет взаимопомощь между командами. Радуются ребята по-настоящему высоким результатам и болеют как за своих, так и за белорусов.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетике:

Все виды программы легкой атлетики, это 48 олимпийских видов, будут представлены на этих соревнованиях. Ну и лучшие из лучших покажут результаты. Как всегда, мы точно уверены, что будут рекорды, личные рекорды, новые рекорды Беларуси, рекорды России. Поэтому приглашаем поддержать наших легкоатлетов и порадоваться их результатам.

Состязания начнут толкатели ядра. Старт запланирован на 9 утра, завершится первый соревновательный день смешанной эстафетой 4 по 100 метров.