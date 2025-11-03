Прямой эфир

Новости по тегу #Григорий Василевич

Подготовка ВНС – что в повестке и как это повлияет на жизнь белорусов? Обсуждали в студии ток-шоу
03 ноября 2025 18:22

Подготовка ВНС – что в повестке и как это повлияет на жизнь белорусов? Обсуждали в студии ток-шоу

Пятилетки – зачем планировать на краткосрочную перспективу? Ответил Григорий Василевич
03 ноября 2025 16:34

Пятилетки – зачем планировать на краткосрочную перспективу? Ответил Григорий Василевич

Роль Конституции обсудили в Минской ратуше во время единого дня информирования
20 марта 2025 17:36

Роль Конституции обсудили в Минской ратуше во время единого дня информирования

Как создавалась Конституция Беларуси – рассказываем о ключевых реформах в Основном законе
16 марта 2025 17:58

Как создавалась Конституция Беларуси – рассказываем о ключевых реформах в Основном законе

В чём сила Конституции? Ответил Григорий Василевич, который участвовал в создании текста в 1994-м
12 марта 2025 17:22

В чём сила Конституции? Ответил Григорий Василевич, который участвовал в создании текста в 1994-м

Год с единого дня голосования – как депутаты включились в работу и какие выводы сделаны?
23 февраля 2025 17:23

Год с единого дня голосования – как депутаты включились в работу и какие выводы сделаны?

Наблюдатели, голосование и технический процесс – итоги выборов обсудили эксперты
27 января 2025 18:27

Наблюдатели, голосование и технический процесс – итоги выборов обсудили эксперты

Трансформация ВНС! Как устроено настоящее народное вече, обсудили эксперты
18 марта 2024 18:52

Трансформация ВНС! Как устроено настоящее народное вече, обсудили эксперты

Как быстро можно собрать ВНС? Узнали у экспертов
18 марта 2024 17:36

Как быстро можно собрать ВНС? Узнали у экспертов

Василевич: ВНС может отменить акты даже Президента
18 марта 2024 17:35

Василевич: ВНС может отменить акты даже Президента

Григорий Василевич: ВНС будет играть важнейшую роль в системе сдержек и противовесов
18 марта 2024 16:28

Григорий Василевич: ВНС будет играть важнейшую роль в системе сдержек и противовесов

Здесь не встретишь адвокатов. Посмотрели, как работает Конституционный суд
17 марта 2024 17:47

Здесь не встретишь адвокатов. Посмотрели, как работает Конституционный суд