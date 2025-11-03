Новости по тегу #Григорий Василевич

Чем занимаются делегаты Всебелорусского народного собрания? Кто несет ответственность за выполнение поставленных собранием задач? Почему пятилетние планы эффективные? И какими полномочиями обладает главный орган народовластия? Разбирались в ток-шоу «По существу».
«Программы социально-экономического развития будут утверждаться на определенный период».
Отдельно остановились на укреплении государственного суверенитета, защиты национальной идентичности. Также речь шла о роли местной власти в создании достойных условий для жизни граждан.
Запад ведет ментальные войны против нас уже много лет. Но только сейчас мы стали называть вещи своими именами и поняли, что нужен надежный заслон в сознании людей. Такими дополнительными оборонительными функциями оснащена наша обновленная Конституция, где содержатся ответы на многие вопросы.
«Сила в том, что это народная Конституция. Все то, что мы имеем в конституционном тексте, получило одобрение народа на республиканских референдумах».
В феврале 2024 года в Беларуси прошел единый день голосования, когда избирали депутатов Палаты представителей и местных советов. Такое у нас было впервые. Но эксперимент удался. Выборы прошли без серьезных ЧП и нарушений. А народные избранники уже почти год как трудятся на благо белорусов.
Что говорят международные наблюдатели? Почему ЦИК огласит финальный результат 3 февраля? За какие качества поддерживают Лукашенко? Об этом и не только говорили спикеры ток-шоу «По существу».
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