Три точки контроля – как не дать ввести себя в транс при встрече с мошенниками

Что такое эриксоновский гипноз и как он работает – рассказала тренер по НЛП.

Так называемый цыганский гипноз. Это явление основано на законах человеческого восприятия, и пользуются им не только мелкие мошенники, но и гипнотерапевты в лечебных целях, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Екатерина Вишневская, кризисный психолог, гипнотерапевт: Не существует понятия цыганского гипноза. Есть понятие наведения транса по принципу цыганских манипуляций. Объясняю, как это работает. Транс считается третьим состоянием сознания. Бодрствование, сон и транс. В транс мы можем входить все. Когда мы залипаем в метро – это транс. Когда мы смотрим на огонь – это транс. Когда мы задумались о чем-то, замечтались – это трансовое состояние. То есть трансовое состояние естественно для нашего организма.

Чтобы человек впал в состояние транса, требуется перегрузка каналов восприятия. К ним относятся уши, глаза, нос, а также тактильность тела. Сознательно представители народности рома никакого гипноза, конечно же, не используют. Но на интуитивном уровне с помощью блокировки каналов восприятия заставляют человека подчиняться их воле.

Екатерина Вишневская:

Когда они подходят с нескольких сторон, то есть внимание расфокусируется, потому что нужно держать одного, второго, третьего в фокусе внимания. Они начинают что-то говорить. Обычно они говорят в два уха и говорят разное. Вот здесь перегрузка аудиальная происходит.

Потом они начинают трогать. Человеку нужно держать три точки внимания. Визуальная, аудиальная и тактильная, а если еще там что-то яркое, дети бегают, поэтому трансовое наведение вот такого плана работает.