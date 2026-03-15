Новости по тегу #Валентин Семеняко

Человек и его нужды – в центре белорусской модели. От этого отталкивались, когда принимали решение о внесении дополнений и изменений в нашу Конституцию.
За 30 лет работы Межпарламентская ассамблея СНГ приняла без малого 700 модельных законодательных актов. Они носят рекомендательный характер для участников Содружества и направлены сближение законодательных платформ и снятие барьеров для сотрудничества.
Чем занимаются делегаты Всебелорусского народного собрания? Кто несет ответственность за выполнение поставленных собранием задач? Почему пятилетние планы эффективные? И какими полномочиями обладает главный орган народовластия? Разбирались в ток-шоу «По существу».
Вспоминали участники чтений и о творчестве писателей-фронтовиков, которое находило горячий отклик в сердцах военных и тружеников тыла, вдохновляло на героические поступки, вселяло уверенность в Победе.
Окружные советы территориального общественного самоуправления пока есть только в столице. Они не просто помогают горожанам решать вопросы, связанные с капитальным ремонтом домов и благоустройством дворов. Одно из предназначений совета ТОС – оказывать содействие в формировании гражданских инициатив.
Каждый метр земли должен использоваться эффективно, ведь это наше богатство. На это обратила внимание Наталья Кочанова на выездном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики.
На выездном мероприятии с участием сенаторов, депутатов, председателей райисполкомов и сельских советов обсуждали тему строительства жилых домов и инфраструктуры в небольших населенных пунктах.
Александр Лукашенко 5 ноября подписал письмо в адрес Президента России о готовности нашей страны подключиться к этому объединению в качестве партнера.
«Мы не исключаем, что могут быть какие-то инсинуации».
«Сегодня объединение решает целый ряд задач политических, экономических, задач по обеспечению безопасности стран-участниц», – добавил парламентарий.
Весомый блок законопроектов включен в повестку дня второй сессии Палаты представителей. Первое заседание состоится 17 сентября – в День народного единства.
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