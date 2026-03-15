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Новости по тегу #Валентин Семеняко

Как простые белорусы повлияли на текст Конституции? Этапы совершенствования Основного закона
15 марта 2026 17:02

Как простые белорусы повлияли на текст Конституции? Этапы совершенствования Основного закона

На повестке – более 20 пунктов! В Таджикистане проходит 59-е заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ
14 ноября 2025 07:49

На повестке – более 20 пунктов! В Таджикистане проходит 59-е заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

Подготовка ВНС – что в повестке и как это повлияет на жизнь белорусов? Обсуждали в студии ток-шоу
03 ноября 2025 18:22

Подготовка ВНС – что в повестке и как это повлияет на жизнь белорусов? Обсуждали в студии ток-шоу

Молодёжный совет при Палате представителей начал работу
05 мая 2025 17:55

Молодёжный совет при Палате представителей начал работу

Парламентарии проинспектировали советы ТОСов Минска
24 апреля 2025 13:38

Парламентарии проинспектировали советы ТОСов Минска

Деятельность садоводческих товариществ обсудили на заседании Совета Республики в Жлобине
22 апреля 2025 16:57

Деятельность садоводческих товариществ обсудили на заседании Совета Республики в Жлобине

В Глубоком прошло заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики
02 декабря 2024 17:59

В Глубоком прошло заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики

Семеняко: ШОС и БРИКС строятся на новых подходах, когда все решения принимаются консенсусом
11 ноября 2024 16:50

Семеняко: ШОС и БРИКС строятся на новых подходах, когда все решения принимаются консенсусом

Лукашенко: «Мы готовы ответить на любые провокации!» Чего ждать от выборов Президента в 2025-м?
03 ноября 2024 21:25

Лукашенко: «Мы готовы ответить на любые провокации!» Чего ждать от выборов Президента в 2025-м?

Семеняко: СНГ за 30 лет переросло в действительно важный представительный орган
07 октября 2024 18:16

Семеняко: СНГ за 30 лет переросло в действительно важный представительный орган

14 законопроектов рассмотрят депутаты Палаты представителей на второй сессии
10 сентября 2024 16:54

14 законопроектов рассмотрят депутаты Палаты представителей на второй сессии

Постоянные комиссии Палаты представителей работают над 25 законопроектами
18 июня 2024 18:28

Постоянные комиссии Палаты представителей работают над 25 законопроектами