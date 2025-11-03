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Пятилетки – зачем планировать на краткосрочную перспективу? Ответил Григорий Василевич

03 ноября 2025 16:34
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Пятилетки – зачем планировать на краткосрочную перспективу? Ответил Григорий Василевич-2

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Республики Беларусь:
Кирилл Владимирович сказал о пятилетках. Я считаю, что это совершенно правильный подход. И в нашей истории было, когда мы планируем что-то на 5 лет. Будут программы социально-экономического развития утверждаться на определенный период, но почему важны вот такого рода среднесрочные или краткосрочные программы планирования? Я заметил, что когда мы планируем на долгосрочную перспективу –15, 20, 30 лет, то некому потом ответить. Потом ушли на пенсию, на заслуженный отдых. 

5 лет – это реальный, осязаемый период, когда можно оценить, кто и что сделал в экономике, в политике и так далее. Но была хорошая практика, советская. Мы, конечно, к советскому опыту тоже можем обращаться. Здесь нет ничего плохого и консервативного абсолютно. Когда мы планируем, то ведь еще и энтузиазм должен быть у людей. Стремление, может быть, сделать не в 5 лет, но хотя бы в 4,5. Я уже не говорю пятилетку в 3 года. Были такие ситуации, но это тоже неплохо. 

Третий аспект – искусственный интеллект. Мы развиваем с 2002 года наше электронное правительство. Мне кажется, пора уже на полях иметь комбайны, трактора с искусственным интеллектом, чтобы использовать труд более эффективно. Самая главная проблема – это повышение производительности труда. Экономика по сути, зиждется на ускорении нашей работы, но сам человек физически, конечно, не может просто ускориться.

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# Григорий Василевич

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