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Результаты белорусских сборных по баскетболу 3х3 после четвертого игрового дня Лиги наций

17 июля 2026 17:59
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В Малайзии завершился четвертый игровой день международных соревнований по баскетболу 3х3 – Лига Наций, в которых принимают участие молодежные сборные Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки сначала уступили соперницам из Новой Зеландии – 15:17, а затем разгромили оппоненток из Сингапура – 21:4. Мужская команда также стартовала с поражения, сильнее оказалась команда Японии. Но уже в следующем поединке земляки обыграли Сингапур – 17:10. 

По итогам каждого этапа участники распределяют места и получают в свою копилку рейтинговые очки. Победителем станет коллектив с наибольшим количеством баллов после шести соревновательных дней. Для белорусских баскетболистов это первый турнир после возвращения на международную арену. 

# Баскетбол

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