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Наталья Кочанова совершила рабочий визит в Браславский район

17 июля 2026 19:53
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«Сохраним деревню – сохраним страну». Ключевые приоритеты развития регионов обозначила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, находясь с рабочим визитом в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наталья Кочанова совершила рабочий визит в Браславский район-2

Председатель Совета Республики побывала на одном из сельхозпредприятий Браславского района. Особое внимание – ходу уборочной кампании, готовности техники и зерносушильных комплексов, а также укомплектованности кадрами. Удалось посетить молочно-товарный комплекс. После масштабной модернизации он демонстрирует высокие результаты: продуктивность достигла 3,5 тысячи литров молока на корову по итогам 6 месяцев нынешнего года.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Подвижки есть уже в работе агропромышленного комплекса Витебской области. Хорошие подвижки. Но это надо закрепить. Конечно, мы смотрим на то, как укомплектованы кадрами. Это очень важно. Специалистами, ветеринарными врачами, зоотехниками, агрономами. Вот даже пример небольшой того, как можно поменять посевные площади и уже точно понимать, что завтра ты будешь с кормами. Ведь, чего греха таить, мы видели, что здесь есть проблема у ряда сельскохозяйственных предприятий, когда не обеспечены кормовой базы. А это проблема. И самое главное накормить скот и содержать в хороших условиях.

Вопросы благоустройства Браславского района и комфортных условий проживания его жителей также были в центре внимания. Председатель Совета Республики затронула важнейшие вопросы регионального развития, обратив особое внимание на необходимость дальнейшей модернизации дорог, ведущих к туристическому краю, учитывая колоссальный поток автотранспорта.

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# Сельское хозяйство # Наталья Кочанова

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