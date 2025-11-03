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Лукьянов: основная идеологема программы соцэкономразвития – создание самодостаточного государства

03 ноября 2025 16:34
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Время выбрано! Как идет подготовка к Всебелорусскому народному собранию? Почему конструктивные и важные проекты белорусы определяют сообща? И что из стратегического в папке ВНС? 

На площадке ток-шоу «По существу» обсудили демократию по-белорусски. 

Лукьянов: основная идеологема программы соцэкономразвития – создание самодостаточного государства-2

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат Всебелорусского народного собрания:
Здесь надо отметить, что буквально на протяжении последнего месяца работала рабочая группа по доработке программы социально-экономического развития, в состав которой входили и делегаты Всебелорусского народного собрания. И здесь важнейшей задачей было, конечно, определение тех приоритетов, индикаторов, которые будут способствовать достижению тех амбициозных положений, в том числе общественно-политических партий, которые присутствуют на нашем общественно-политическом поле.

Основная идеологема программы социально-экономического развития – создание конкурентоспособного самодостаточного государства, в центре внимания которого человек. И целью является повышение уровня жизни человека независимо от места и условий его проживания. То есть не привязки к региону. 

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# Государственная социальная политика # Государственная политика # Александр Лукьянов # Кирилл Казаков

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