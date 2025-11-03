Новости по тегу #Игорь Тур

Чем занимаются делегаты Всебелорусского народного собрания? Кто несет ответственность за выполнение поставленных собранием задач? Почему пятилетние планы эффективные? И какими полномочиями обладает главный орган народовластия? Разбирались в ток-шоу «По существу».
«Как обычно говорит Президент: спасибо за миллион – нужно два».
«Этого делать нельзя, с нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Не справятся они с нами! Мы свою землю будем с россиянами защищать до последнего человека».
«То, что он шесть войн за шесть месяцев предотвратил, он уже заслужил. И имею в виду еще и вес Америки. Он заслужил эту Нобелевскую премию, и я уверен, что ему дадут эту Нобелевскую премию».
Какая она – аудитория диалоговых площадок? Какие формы работы с молодежью сегодня практикуют? Могут ли трудовые коллективы «заказать» спикера? И в чем сила нашего идеологического фундамента? Ответы на эти и другие вопросы искали эксперты.
«То, что мы начали этим заниматься, – это хорошо, но все-таки мы учимся это делать, учимся разговаривать с людьми, потому что, говоря прямо, не каждому это дано».
«Хозяин ли он? Хозяин. Отец ли он? Отец. В слове «батька» уважение смешано с простотой взаимоотношений».
«Александр Лукашенко это сделал, и этим поступком, мы сейчас понимаем, он спас страну».
Акция разговаривает с гостями на языке, понятном всем и каждому – на языке эмоций.
В разговоре нет запретных тем. Министр информации Марат Марков и политический обозреватель Игорь Тур затеяли разговор на провокационную тему «Диктатура: правда и мифы», а оттого еще интереснее.
Главная политическая кампания страны – к чему готовиться белорусам? Чего добавились враги страны в 2020-м? И на что делать упор сегодня? Эти и другие вопросы обсудили в студии ток-шоу.
Где-то внутри страна-то сделала уже свой выбор, а выборы лишь продемонстрируют то, что уже случилось.
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