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Новости по тегу #Игорь Тур

Подготовка ВНС – что в повестке и как это повлияет на жизнь белорусов? Обсуждали в студии ток-шоу
03 ноября 2025 18:22

Подготовка ВНС – что в повестке и как это повлияет на жизнь белорусов? Обсуждали в студии ток-шоу

План максимум – почему для Беларуси принимают заведомо сложные задачи? Объяснил Игорь Тур
03 ноября 2025 17:13

План максимум – почему для Беларуси принимают заведомо сложные задачи? Объяснил Игорь Тур

Лукашенко объяснил действия западных соседей: «Нас хотят додавить»
31 октября 2025 18:26

Лукашенко объяснил действия западных соседей: «Нас хотят додавить»

Лукашенко: Трамп заслужил эту Нобелевскую премию
22 августа 2025 19:26

Лукашенко: Трамп заслужил эту Нобелевскую премию

С идеологией всё в порядке – спикеры ток-шоу «По существу» обсудили работу с населением
23 июня 2025 18:16

С идеологией всё в порядке – спикеры ток-шоу «По существу» обсудили работу с населением

Как заинтересовать аудиторию на диалоговой площадке? Мнение Игоря Тура
23 июня 2025 16:19

Как заинтересовать аудиторию на диалоговой площадке? Мнение Игоря Тура

Игорь Тур: Батька – это об отношении Александра Лукашенко к белорусскому народу и к стране
25 января 2025 14:00

Игорь Тур: Батька – это об отношении Александра Лукашенко к белорусскому народу и к стране

«Поступок настоящего мужика!» Журналисты вспомнили то самое появление Лукашенко перед военными в 2020-м
24 января 2025 16:05

«Поступок настоящего мужика!» Журналисты вспомнили то самое появление Лукашенко перед военными в 2020-м

Чем запомнился «Марафон единства» в Барановичах? Собрали всё самое интересное
15 декабря 2024 17:16

Чем запомнился «Марафон единства» в Барановичах? Собрали всё самое интересное

В Барановичах состоялась «Знаковая встреча» на тему «Диктатура: правда и мифы»
14 декабря 2024 10:55

В Барановичах состоялась «Знаковая встреча» на тему «Диктатура: правда и мифы»

Чего ждать от президентских выборов 2025-го? Ответы искали эксперты ток-шоу «По существу»
18 ноября 2024 18:07

Чего ждать от президентских выборов 2025-го? Ответы искали эксперты ток-шоу «По существу»

«Проголосовали бы за Лукашенко». Игорь Тур об изменении позиции беглых
18 ноября 2024 16:20

«Проголосовали бы за Лукашенко». Игорь Тур об изменении позиции беглых