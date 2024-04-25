Почему ВНС – это будущее? Какие тезисы прозвучали на народном вече? Разбирались эксперты

Значимость ВНС и тезисы выступления Президента 25 апреля обсудили участники ток-шоу «По существу». В студии развернулась общественно-политическая дискуссия. «Концепция – это документ, над которым должны работать все слои общества» Кирилл Казаков, СТВ:

Собрались в Генштабе, собралось руководство Минобороны с еще какими-то заинтересованными и определили ту самую ситуацию, в которой нам нужно будет, условно, принять ядерное оружие. Для чего нам нужно было выносить это на такое обсуждение?

Владимир Аполоник, заместитель начальника информационно-аналитического управления Министерства обороны Беларуси:

Вообще Концепция – это не документ военных. Собственно, Военная доктрина тоже. Она относится не только к военным, но и вообще ко всему государству. Что касается Концепции, во-первых, там определены национальные интересы государства, и это самое важное. Потому что без знания того, что мы защищаем, куда стремимся, нам бесполезно строить какое-то общество. Если будут определять военные, куда нам идти, то, наверное, это не совсем правильно. Поэтому Концепция – это документ, над которым должны работать все слои общества. Оно должно консолидированно собираться. Кирилл Казаков:

Ответственность теперь на всех лежит? Владимир Аполоник:

Не без этого. И что касается Военной доктрины, то здесь тоже документ не сугубо военный, потому что военная безопасность складывается из всех сфер национальной безопасности. Если есть проблемы в экономической сфере или политической, то они потом могут вырасти в проблему военной безопасности. Военные конфликты – это высшая форма конфликта, которая в дальнейшем, в ходе разрешения этого конфликта, будет влиять на все сферы общества и все сферы национальной безопасности. «Наши спецслужбы работают и держат руку на пульсе»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

По докладу Ивана Станиславовича. Если его четко смотреть, то прослеживается некий троллинг и великолепная работа наших спецслужб. Он, перечисляя угрозы, перечисляя всех, кто за рубежом пытается посеять у нас вражду, он перечислял фамилии, адреса. Он перечислил всех. Кто внимательно слушал, должен был понимать, что наши спецслужбы работают и держат руку на пульсе. Кроме этого, была статистика, где сколько задержано, завербовано, где сколько нашли взрывчатки. Но самый главный месседж, который сказал Президент, обращаясь ко всем нам, и который мы доносим и будем доносить до нашей аудитории, до наших граждан. Каждый на своем месте, тот же депутат, делегат, который уедет на место, должен донести всем вокруг, что будьте внимательными на своих местах, обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас. Тем самым будете помогать тем же силовым структурам, милиции. Я говорю не понаслышке. Потому что часто бывают в приграничных районах Браславского района – это приграничье с Литвой и Латвией. И я вижу, как там люди на самом деле реагируют на всю повестку, которая происходит у нас в стране. Они реально смотрят, где какие машины передвигаются, между собой в деревне общаются, говорят: этот приехал, этот наш, этот не наш. И это взаимодействие всего нашего населения и народа тоже дает элемент стабильности и помощь нашим спецслужбам для отработки угроз. Генерального директора СТВ пытались взломать из Украины в прямом эфире. Схожая с ВНС система возможна в России? Алена Сырова, СТВ:

Александр Лукашенко говорил о том, что сам запрос из общества был после 2020 года, чтобы та самая защита от дурака появилась, система сдержек и противовесов появилась официально, конституционно закреплена. Понятно, что это произошло после стрессовых событий. В России такая система могла бы работать?

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

В России это невозможно. Россия очень большая, и в идеальном мире любой госсовет, любая дума, собранная в регионе, такое же должна из себя представлять. В России за последние несколько лет огромное количество власти было передано губернаторам. То же самое. Сложный период, Владимир Путин тоже в ручном режиме. Извините, но это доходило до маразма, люди записывали видеообращения Путину, Лукашенко: у нас яма в огороде, тут крыша течет. Сейчас у губернаторов большая роль. Губернаторы – действительно новая элита, в том числе молодые. Кто-то называет их технократы, кто-то говорит, что они все друг на друга похожи, потому что молодые в очках и так далее. Но они не боятся брать ответственность на себя, и это работает. «Они готовы работать, сотрудничать». Зачем нужны международные наблюдатели?

Артем Шидловский, атташе управления международного экономического права главного договорного правового управления МИД Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Наблюдатели никуда не делись. Последние парламентские выборы тому свидетельство. Я сам сопровождал двоих наблюдателей из Германии, одного из Литвы. Они готовы работать, сотрудничать. Они были очень впечатлены нашими демократическими процессами. Они увидели, что это было волеизъявление народа, а не то, что отмечали наши определенные граждане за рубежом, что это все уже давно было предрешено. Очень хорошую шутку сделал по поводу этого заявления Анатолий Анатольевич Глаз, когда он высмеял все их тезисы. Поэтому иностранные наблюдатели никуда не делись. Более того, они присутствовали и на ВНС. Поэтому я бы не стал говорить, что мы отрекаемся от иностранных наблюдателей. Мы их приглашаем, ждем, и они тоже рады к нам приехать. Они с нетерпением ждут президентских выборов, приехать в Минск, насладиться красотой нашего города. Они приезжают как профессионалы в первую очередь. И как мост, который позволяет доносить до своих граждан, например, в Германии, господин Гуннар Линдеманн, представитель партии «Альтернатива для Германии». Он на каждом избирательном участке записывал видеоролики, рассказывал немецкому народу, что все, что показывает официальная немецкая пропаганда, – полная ложь. Что люди приходят, их никто не гонит, под дулом автомата тем более. Они были впечатлены, когда мы посетили школы на Каменной горке, например, в новостройках, где преимущественно проживают молодые граждане. Они увидели, что приходит молодежь, граждане, которые приходят голосовать впервые. Кирилл Казаков:

А в чем независимость? Наши наблюдатели. Мы от них не зависим? Артем Шидловский:

Мы скорее не зависим от тех решений и лживых заявлений, которые диктует западная официальная власть. И раньше мы не зависели, но раньше у нас были не такие отношения. Они раньше не так открыто делали из нас некую тоталитарную систему. Они делали это через те же [экстремистские каналы – прим. ред.] Читайте также: Генеральный директор СТВ: мы очень тонко проводим свою политику на внешнем периметре, и нас смотрят за рубежом Чем более открыты высшие органы власти, тем сильнее будет расти уровень доверия – Мысливец «Важно и волнует многих людей». Почему Концепция нацбезопасности доступна каждому белорусу? Чем будет заниматься Президиум ВНС?

Вадим Богуш, ректор БГУИР, член Президиума VII Всебелорусского народного собрания:

С точки зрения ответственности, откровенно говоря, такого уровня у меня не было. Хотя, по большому счету, я достаточно публичный человек. И когда Минск предложил мою кандидатуру в качестве кандидата в Президиум, я понимал, что, наверное, меня люди немного в стране знают. Уверен, придется многому учиться. Команда Президиума очень неплохая, разносторонние люди из разных регионов. И принимая во внимание личность председателя, я уверен, у нас все получится. Алена Сырова:

А чем заниматься будете? Вадим Богуш:

Есть определенные вопросы, которые входят в компетенции Президиума в том числе. Но этим не ограничится, я уверен. Вы говорите сейчас о таких правильных вещах, статус делегата. Я был делегатом предыдущего ВНС. У меня есть возможность сравнить. Внутреннее отношение абсолютно другое. С учетом того, что какие-то решения не кристаллизовались, а тут тебя ставят перед фактом. Вот, есть вопрос, пожалуйста, выступай. И прими решение. И это решение абсолютно публичное. У нас прямого эфира было очень много. И все твои действия становятся достоянием общественности, граждан нашей страны и не только. «Все задумки законодателей реализовались»