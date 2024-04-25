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Лукашенко: реальный риск нашей нацбезопасности сегодня создаёт Украина

25 апреля 2024 18:11
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Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

Лукашенко: реальный риск нашей нацбезопасности сегодня создаёт Украина-1

Параллели слишком очевидны, чтобы их не привести. Тогда первый ВНС работал под шум оголтелой толпы, которая переворачивала милицейские машины. Предательство тогдашнего Верховного Совета, безразличие тогдашнего правительства и активность вядомых, зачищающих пространство для НАТО. Нынешний состав вынужден реагировать на геополитические вызовы. Просто наша страна слишком самостоятельная на международной арене.

Лукашенко: реальный риск нашей нацбезопасности сегодня создаёт Украина-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы подготовили материалы, которые принято заслушивать и обсуждать исключительно на уровне Совета безопасности. В тишине. На совещаниях у Президента, закрытых совещаниях с силовым блоком. Но нам сегодня предстоит рассмотреть и принять документы, определяющие стратегию противодействия рискам и угрозам на ближайшее десятилетие. Поэтому без лишней лирики и эмоций факты на стол. Слушайте, делайте выводы, думайте, принимайте решения. О том, что военно-политическая ситуация в регионе, да и в мире в целом, оценивается политическими экспертами как кризисная с предпосылками перехода в фазу глобального конфликта, вы не раз слышали. Сегодня поговорим о том, какими силами и следствиями нагнетаются угрозы нашей национальной безопасности. Основной реальный риск создает горячая точка в регионе, конечно же, Украина.

Геополитические вызовы Беларуси не страшилки власти для укрепления своей легитимности, а реальность, перед которой не пасует Лукашенко и соратники Президента. Все мы работаем для того, чтобы наше общество дальше строило планы и дома, создавало семьи и свои проекты. Развивалась, несмотря на мировую турбулентность.

Лукашенко: реальный риск нашей нацбезопасности сегодня создаёт Украина-7

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Эта площадка, которая была урегулирована на конституционном уровне, дает сегодня возможность говорить. Говорить не просто о текущих вопросах, а говорить о глобальных, стратегических вопросах. А сегодня глобальный вопрос. Вопрос мира и войны.

Лукашенко: реальный риск нашей нацбезопасности сегодня создаёт Украина-10

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Национальные интересы, идеология, основанная на единстве белорусского народа, на традициях, на глубочайшей истории, уникальной, на важнейшем, одном из важнейших, наверное, скрепов нашей страны, победе в Великой Отечественной войне.

Лукашенко: реальный риск нашей нацбезопасности сегодня создаёт Украина-13

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
То, о чем говорит Президент, он, прежде чем сказать, пропускал через себя. Это очень эмоциональное выступление с очень серьезными посылами, начиная от социальной сферы, экономики и заканчивая просто тем, что надо быть все-таки патриотом нашей страны. Мне вот запало в душу выражение главы государства, что у нашей Родины кроме нас никого нет.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Ирина Костевич # Вадим Лакиза # Сергей Масляк

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