Лукашенко: реальный риск нашей нацбезопасности сегодня создаёт Украина

Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

Параллели слишком очевидны, чтобы их не привести. Тогда первый ВНС работал под шум оголтелой толпы, которая переворачивала милицейские машины. Предательство тогдашнего Верховного Совета, безразличие тогдашнего правительства и активность вядомых, зачищающих пространство для НАТО. Нынешний состав вынужден реагировать на геополитические вызовы. Просто наша страна слишком самостоятельная на международной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы подготовили материалы, которые принято заслушивать и обсуждать исключительно на уровне Совета безопасности. В тишине. На совещаниях у Президента, закрытых совещаниях с силовым блоком. Но нам сегодня предстоит рассмотреть и принять документы, определяющие стратегию противодействия рискам и угрозам на ближайшее десятилетие. Поэтому без лишней лирики и эмоций факты на стол. Слушайте, делайте выводы, думайте, принимайте решения. О том, что военно-политическая ситуация в регионе, да и в мире в целом, оценивается политическими экспертами как кризисная с предпосылками перехода в фазу глобального конфликта, вы не раз слышали. Сегодня поговорим о том, какими силами и следствиями нагнетаются угрозы нашей национальной безопасности. Основной реальный риск создает горячая точка в регионе, конечно же, Украина.

Геополитические вызовы Беларуси не страшилки власти для укрепления своей легитимности, а реальность, перед которой не пасует Лукашенко и соратники Президента. Все мы работаем для того, чтобы наше общество дальше строило планы и дома, создавало семьи и свои проекты. Развивалась, несмотря на мировую турбулентность.