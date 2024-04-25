«Важно и волнует многих людей». Почему Концепция нацбезопасности доступна каждому белорусу?

Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Давайте мы все-таки поговорим, почему открытая Концепция. Почему она обсуждается на Всебелорусском народном собрании? Это, наверное, очень важно и волнует многих людей. Отсюда будут вытекать другие вопросы.

Тут есть два направления. Первое – показать всему миру, что мы открыты и политика наша миролюбивая. А второе – это чтобы каждый гражданин поучаствовал и был осведомлен, что написано в этой Концепции, допустим, или в Военной доктрине. То есть какие вызовы, какие угрозы, что это несет. Затем идет Доктрина, она уже детализирует, в частности, военную безопасность в большей степени. Но это концептуальный документ.

И у нас же бытует мнение, вы подписчиков вспомнили, там очень часто задается вопрос, а что там делают военные? Они там зарплату получают, на пенсию рано уходят, что мы должны тут принимать участие? Постановка вопроса такая, она глупа до невозможности. Почему, поясняю. Потому что сегодня же было озвучено, что у нас только по периметру наших границ войск НАТО 60 тысяч. Это чуть меньше, чем все наши Вооруженные Силы Республики Беларусь. Это без учета национальных армий. И, конечно, было бы глупо, что наши Вооруженные Силы, несмотря на их оснащенность, подготовленность, несомненно, что они справятся с этими вызовами и угрозами. И Республика Беларусь здесь не новатор.