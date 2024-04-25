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«Важно и волнует многих людей». Почему Концепция нацбезопасности доступна каждому белорусу?

25 апреля 2024 17:03
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Значимость ВНС и тезисы выступления Президента 25 апреля обсудили участники ток-шоу «По существу». В студии развернулась общественно-политическая дискуссия.

«Важно и волнует многих людей». Почему Концепция нацбезопасности доступна каждому белорусу?-1

Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Давайте мы все-таки поговорим, почему открытая Концепция. Почему она обсуждается на Всебелорусском народном собрании? Это, наверное, очень важно и волнует многих людей. Отсюда будут вытекать другие вопросы.

Тут есть два направления. Первое – показать всему миру, что мы открыты и политика наша миролюбивая. А второе – это чтобы каждый гражданин поучаствовал и был осведомлен, что написано в этой Концепции, допустим, или в Военной доктрине. То есть какие вызовы, какие угрозы, что это несет. Затем идет Доктрина, она уже детализирует, в частности, военную безопасность в большей степени. Но это концептуальный документ.

И у нас же бытует мнение, вы подписчиков вспомнили, там очень часто задается вопрос, а что там делают военные? Они там зарплату получают, на пенсию рано уходят, что мы должны тут принимать участие? Постановка вопроса такая, она глупа до невозможности. Почему, поясняю. Потому что сегодня же было озвучено, что у нас только по периметру наших границ войск НАТО 60 тысяч. Это чуть меньше, чем все наши Вооруженные Силы Республики Беларусь. Это без учета национальных армий. И, конечно, было бы глупо, что наши Вооруженные Силы, несмотря на их оснащенность, подготовленность, несомненно, что они справятся с этими вызовами и угрозами. И Республика Беларусь здесь не новатор.

«Важно и волнует многих людей». Почему Концепция нацбезопасности доступна каждому белорусу?-4

Руслан Шкодин:
В каждой стране есть мобилизационный резерв. Лучше или хуже, мы в свое время молодцы, не ушли от срочной военной службы, мы этот резерв готовили, к чему сейчас страны Запада пытаются вернуться неоднократно. Литва, Латвия, Германия даже пресловутая в большей степени уже начинают говорить о возвращении срочной военной службы. Почему? У них резерва нет. Каждый гражданин должен знать, какие риски, вызовы и угрозы. Каждый гражданин должен понимать, что он не останется безучастным в случае агрессии против нашей страны, Республики Беларусь. И теперь, возвращаясь уже, военные. Военные не будут, просто скажу, воевать по Доктрине. Сейчас пойдет разработка плана обороны государства, где будет все детализировано. Конечно же, эту часть будут знать только посвященные и осведомленные люди.

Генеральный директор СТВ: мы очень тонко проводим свою политику на внешнем периметре, и нас смотрят за рубежом.

# Национальная безопасность # общество # Руслан Шкодин

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