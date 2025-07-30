Евросоюз готовится к новому витку борьбы с нелегальной миграцией. С 12 октября в Шенгенской зоне заработает электронная система въезда и выезда граждан третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель преподносит это как шаг к повышению безопасности и борьбе с подделкой документов, однако критики уже окрестили новую систему «цифровым концлагерем».