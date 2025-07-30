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В Шенгенской зоне заработает электронная система въезда и выезда граждан третьих стран

30 июля 2025 19:44
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Евросоюз готовится к новому витку борьбы с нелегальной миграцией. С 12 октября в Шенгенской зоне заработает электронная система въезда и выезда граждан третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель преподносит это как шаг к повышению безопасности и борьбе с подделкой документов, однако критики уже окрестили новую систему «цифровым концлагерем».

В Шенгенской зоне заработает электронная система въезда и выезда граждан третьих стран-2

Традиционные штампы в паспортах будут заменены биометрическими данными для распознавания лиц или отпечатков пальцев. По словам еврокомиссара по вопросам миграции, меры помогут идентифицировать лиц, превысивших срок пребывания, и предотвратить нелегальные перемещения. Сторонники системы утверждают, что она позволит сократить время ожидания на границах, однако многие опасаются обратного эффекта. Ее внедрение может привести к задержкам и увеличению очередей, особенно в пиковые периоды.

# Международная политика

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