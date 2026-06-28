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Новости по тегу #Руслан Шкодин

Самый известный военком! Руслан Шкодин рассказал, как стал звездой TikTok – интервью
28 июня 2026 07:45

Самый известный военком! Руслан Шкодин рассказал, как стал звездой TikTok – интервью

Как преобразилась белорусская армия за последние пять лет? Мнение Руслана Шкодина
28 июня 2026 07:35

Как преобразилась белорусская армия за последние пять лет? Мнение Руслана Шкодина

Как Руслан Шкодин относится к критике и хейту в комментариях? Узнали из первых уст
28 июня 2026 07:25

Как Руслан Шкодин относится к критике и хейту в комментариях? Узнали из первых уст

Мотивирует идти в армию через TikTok! Шкодин рассказал, как появилась эта идея и что об этом думают призывники
28 июня 2026 07:15

Мотивирует идти в армию через TikTok! Шкодин рассказал, как появилась эта идея и что об этом думают призывники

Как воспитать патриотов и зачем нужно идти служить? Руслан Шкодин в «Рецепте настоящего белоруса»
22 июня 2026 17:55

Как воспитать патриотов и зачем нужно идти служить? Руслан Шкодин в «Рецепте настоящего белоруса»

Поставки вооружения и защита туристов: Палата представителей приняла масштабный пакет законов
03 июня 2026 10:41

Поставки вооружения и защита туристов: Палата представителей приняла масштабный пакет законов

С лёгкостью и юмором рассказывает про армию. Узнали у Руслана Шкодина, как ему удалось стать популярным в соцсетях
09 июля 2025 17:32

С лёгкостью и юмором рассказывает про армию. Узнали у Руслана Шкодина, как ему удалось стать популярным в соцсетях

СССР никогда не был угрозой независимости Беларуси! Эксперт объяснил, как Союз помогал своим республикам
02 июля 2025 17:41

СССР никогда не был угрозой независимости Беларуси! Эксперт объяснил, как Союз помогал своим республикам

Есть ли в Беларуси «потерянное поколение» и что нужно делать для воспитания патриотов? Мнение эксперта
02 июля 2025 17:26

Есть ли в Беларуси «потерянное поколение» и что нужно делать для воспитания патриотов? Мнение эксперта

ЕС и США больше не союзники? Мнения экспертов
07 апреля 2025 15:14

ЕС и США больше не союзники? Мнения экспертов

Попытки направить военный контингент в Украину – это ловушка? Мнение депутата Палаты представителей
07 апреля 2025 10:09

Попытки направить военный контингент в Украину – это ловушка? Мнение депутата Палаты представителей

Почему ВНС – это будущее? Какие тезисы прозвучали на народном вече? Разбирались эксперты
25 апреля 2024 18:25

Почему ВНС – это будущее? Какие тезисы прозвучали на народном вече? Разбирались эксперты