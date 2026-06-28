Новости по тегу #Руслан Шкодин

Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
«На данный момент Вооруженные Силы Республики Беларусь находятся в боеготовном состоянии».
«Критики на улицах нет, но критики и хейта достаточно в комментариях».
«Маркером, что надо что-то делать, явился 2020 год».
Смотрите новый выпуск 28 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь».
Ключевые изменения затронут оборонный сектор. Депутаты ратифицировали обновленный договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
«Я не собирался стать блогером, мне это вообще было неинтересно. Побудила меня ситуация в 2020 году, когда мне просто захотелось донести до людей правду».
«Отчего мы освободились? От большой промышленности, от развитых логистических цепочек, от большой социальной поддержки государства, от родственных и близких связей с соседними республиками? Конечно нет!»
«Государство делает по отношению к молодежи много, делается совершенно все правильно».
«Они остаются союзниками, но такого кризиса никогда не было с 1945 года».
«Вполне возможно, что это часть борьбы глобалистов и демократов с Дональдом Трампом. Единственное, на территории Америки они проиграли – театр военных действий переместился в Европу».
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