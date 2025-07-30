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12 лучших молодых баскетболистов вызваны на сборы перед III Играми стран СНГ

30 июля 2025 20:05
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12 лучших баскетболистов до 18 лет вызваны на учебно-тренировочный сбор перед III Играми стран СНГ, который примет Азербайджан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

12 лучших молодых баскетболистов вызваны на сборы перед III Играми стран СНГ-2

Главный тренер мужской команды собрал сильнейших ребят из всей страны путем многоступенчатого отбора, последним этапом станет выступление ребят на отечественном турнире «Павлова» в сентябре. Именно после завершения этих соревнований тренерский штаб окончательно определится с фамилиями игроков, которые представят Беларусь на мультифоруме. Однако независимо от состава, цели на главный старт уже поставлены.

Роман Гесть, главный тренер мужской молодежной команды по баскетболу 3х3:
Стоит задача самая высшая – первое место. Там уже будем смотреть по состоянию наших ребят и соперников. Я считаю, что мы можем победить за счет дисциплины, баскетбольного IQ, техники. Мы выбирали из самых лучших игроков нашей страны, из разных команд. У нас есть РУОР «Минск» – молодежная, которая выступала в Единой лиге ВТБ. 

Анастасия Маринина, генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола:
Скажу сразу, что в прошлом году ребята стали победителями игр «Дети Азии», что среди девочек, что среди мальчиков. Поэтому в этом году мы еще даже усилили спортсменами 2008 года рождения, более старшая возрастная группа, которая себя успешно зарекомендовала на молодежной Единой континентальной лиге в Смоленске. Поэтому на самом деле мы бы смогли сформировать полноценные четыре сборные, абсолютно одинаково сильные, которые бы могли претендовать на высшую ступеньку пьедестала.

К учебно-тренировочному сбору приступили и девушки, которые, как и парни, будут бороться за попадание в выездной состав.

# Баскетбол

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