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«Металлург» и «Славутич» откроют игровую программу Кубка Руслана Салея

30 июля 2025 20:07
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Борьба начинается. Уже 31 июля стартует юбилейный 25-й розыгрыш Кубка Руслана Салея. Зрителей ждут 16 игровых дней и 42 матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В отличие от предыдущих лет на этот раз дружины проведут решающие раунды по олимпийской системе с одним матчем на выбывание. Плей-офф начнется 27 августа и будет сыгран за пять дней. Уже 29-го пройдут полуфиналы, а 31-го – решающий поединок турнира.

Кубок страны – отличная возможность увидеть в деле обновившиеся составы, наиграть связки, проверить свою форму и сделать все возможное для победы. Откроют соревновательную программу «Металлург» и «Славутич».

«Металлург» и «Славутич» откроют игровую программу Кубка Руслана Салея-2

Андрей Геращенко, защитник ХК «Металлург» (г. Жлобин):
Мы хорошо подготовились. Были достаточно веселые тренировки, быстрые, энергичные. Интересная работа. Хороший товарищеский матч провели. Я думаю, что мы в хорошей форме.

Самое тяжелое время прошло, время сборов. Начинаются игры. Это прекрасно, когда игровой процесс, и тренировки уже легче, и игра, само собой, уже пришла. Я думаю, что каждая команда может преподнести сюрприз. Не будем выделять кого-то.

Самой титулованной командой турнира и действующим обладателем Кубка Салея является «Юность». На счету столичного клуба – семь побед. Прошлым летом минчане обыграли солигорский «Шахтер» и после пятилетнего перерыва вновь подняли над головой заветный трофей.

# Баскетбол

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