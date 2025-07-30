«Металлург» и «Славутич» откроют игровую программу Кубка Руслана Салея

Борьба начинается. Уже 31 июля стартует юбилейный 25-й розыгрыш Кубка Руслана Салея. Зрителей ждут 16 игровых дней и 42 матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В отличие от предыдущих лет на этот раз дружины проведут решающие раунды по олимпийской системе с одним матчем на выбывание. Плей-офф начнется 27 августа и будет сыгран за пять дней. Уже 29-го пройдут полуфиналы, а 31-го – решающий поединок турнира.

Кубок страны – отличная возможность увидеть в деле обновившиеся составы, наиграть связки, проверить свою форму и сделать все возможное для победы. Откроют соревновательную программу «Металлург» и «Славутич».