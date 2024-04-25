Генерального директора СТВ пытались взломать из Украины в прямом эфире

Значимость ВНС и тезисы выступления Президента 25 апреля обсудили участники ток-шоу «По существу». В студии развернулась общественно-политическая дискуссия.
Значимость ВНС и тезисы выступления Президента 25 апреля обсудили участники ток-шоу «По существу». В студии развернулась общественно-политическая дискуссия.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Маленький эксклюзив. Мы говорим сейчас о Концепции национальной безопасности. В начале программы мы говорили об информационной безопасности. В 19:03, у меня телефон перед глазами, меня пытаются взломать. Украинский айпишник.
Я говорю о том, что нас все-таки смотрят, фиксируют, конспектируют с карандашом. Это я к тому, что мы выполняем свою функцию доведения информации и в этом противоборстве, информационном поле.
Генеральный директор СТВ: мы очень тонко проводим свою политику на внешнем периметре, и нас смотрят за рубежом – подробности.