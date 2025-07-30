Дзермант: на Западе исчез противовес – даже при Гитлере было антифашистское сопротивление

Алексей Дзермант, политолог:

В современном Западе вот исчез этот противовес внутри него, который там, в принципе, был всегда, даже во времена Гитлера было мощное антифашистское сопротивление, а сейчас-то, по сути, его нет, оно уничтожено, и нет антивоенного сопротивления. Поэтому что тут можно сказать? Да, можно говорить, будем ждать, когда они появятся. Да не появятся они никогда. Тут самое главное своим примером, вот это касается уже Беларуси, а этот пример работает на людей в Западной Европе – показывать, что вот мы этот флаг держим, мы надежда, мы не потеряли здравый рассудок, не хотим мы этой войны. Если вы хотите с нами договариваться, приезжайте, смотрите. Пока эта сила не сформирована мощная. Они раздроблены, они диссиденты, их преследуют. Я вижу, что даже наше существование одной Беларуси, которая верна этой памяти антифашистской, которая является республикой-партизанкой и эту память бережет, это уже влияет и формирует даже на те осколки этих здравых сил, которые там есть.