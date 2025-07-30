Дзермант: мир, справедливость, ненасилие – это то, что мы несём человечеству

Григорий Азаренок, СТВ: И не может без масштабной задачи. Вот то, о чем сказал Президент: нас за это бьют, но если мы от этого откажемся, нас убьют. И поэтому Грозный, Москва, последний защитник православия после падения Константинополя, поэтому Петр и величие России, вот это вот его восхождение, поэтому Ленин и Сталин... То есть всегда вот эта вот масштабность задачи, идеи, смысла, а не просто пожить хорошо. Как только пожить хорошо, ты не будешь жить вообще.

Алексей Дзермант:

Как только вот эта плазма остынет в нас, все, это смерть, это тепловая смерть вселенной, нашей вселенной, да, кто-то на этом поживится. Паразитов много, они всегда ждут и потирают руки. Когда же они остынут, когда в этом потребительском аду у них все атрофируется, что их делает особыми, отдельными от Запада, от того мира, от тех ценностей, которыми Запад живет. Вот как только они остынут, а все делается для этого. Иногда мы сами не понимали, как мы добровольно шли этой колеей, но, слава Богу, в нас что-то такое сидит, даже когда мы уже окунулись в эту бездну, все равно нас выталкивают, и мы вынуждены барахтаться и плыть, выплывать и восстанавливать это величие. И в России это так, и в Беларуси. Ну, слава богу, мы чуть побыстрее там встрепенулись. Лукашенко появился, Россия тоже воспряла... Но вот это понимание, что нельзя позволить себя затянуться в это болото чуждых ценностей, где нет этого свершения, где нет стремления жить ради чего-то великого, большого, которое превосходит твою личность. Да, мы уважаем друг друга, людей разных, народы, личности, прекрасно, но если это все не собирается ради чего-то, чтобы вести и нас, а желательно и все человечество, к лучшему образу, к лучшему миру, чтобы было меньше смерти, насилия, чтобы распространялась жизнь, чтобы эта жизнь была справедливой, справедливо устроенной и доступной для всех. Это и смысл христианства, и смысл коммунизма, и смысл того, что мы несем сейчас.