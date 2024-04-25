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Чем более открыты высшие органы власти, тем сильнее будет расти уровень доверия – Мысливец

25 апреля 2024 17:19
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Значимость ВНС и тезисы выступления Президента 25 апреля обсудили участники ток-шоу «По существу». В студии развернулась общественно-политическая дискуссия.

Чем более открыты высшие органы власти, тем сильнее будет расти уровень доверия – Мысливец-1

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Полагаю, в данном случае более уместно будет говорить о возросшем уровне интереса и, безусловно, об уровне доверия ко всем тем новым институциям, которые появились в нашем обществе. Во время предыдущего эфира звучали упоминания и диалоговых площадок, и различных новых форм коммуникации. И совместные обсуждения, всенародное обсуждение проектов, которые были приняты на ВНС сегодня, – уровень доверия будет расти пропорционально той активности, которую, во-первых, демонстрируют органы власти, управления, население страны, журналисты демонстрируют, когда освещают эти события. Когда мы предлагаем людям широкую палитру всех тех коммуникаций, в которые вовлечены различные слои населения. Чем более открыто наше парламентское сообщество, высшие органы государственной власти, чтобы отвечать на острые вопросы, пропорционально этой открытости будет расти и дальше уровень доверия. Вне всякого сомнения.

Кирилл Казаков, СТВ:
Меньше сакральности – больше доверия?

Чем более открыты высшие органы власти, тем сильнее будет расти уровень доверия – Мысливец-4

Николай Мысливец:
А десакрализация у нас случилась, и она продолжает происходить на протяжении ряда последних лет. Мы все – и журналисты, и все присутствующие, и рядовые граждане – с еще большим интересом наблюдали за всем происходящим. То, что ранее казалось делом недостижимым, уделом тех, кто занимает высокие государственные должности, посты. Обратите внимание, насколько мощная ротация происходит, насколько мощно заработали лифты всевозможные, насколько активным стало наше участие во всех информационных мероприятиях, насколько открытым стало информационное поле. И благодаря открытым эфирам, тому, что эксперты выезжают в регионы, и встречи происходят с населением страны. Это создает не иллюзию вовлеченности, а это создает действительно вовлеченность всех. А если я вовлечен, то я заинтересован, о чем говорил Президент: будьте активны, говорите. Я полагаю, доверие будет расти.

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# Государственная политика # общество # Николай Мысливец # Кирилл Казаков

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