Резонансный разговор вызвал значительный отклик в международной информационной среде.
Я думаю, что для Зеленского это шанс сейчас выйти наконец-то из этой бойни, которая превратилась в геноцид украинского народа.
Телефонный разговор президентов Беларуси и России, состоявшийся 26 мая, эксперты оценивают как важнейшее событие в ходе всего процесса, связанного с развитием украинского кризиса.
«Они кайфуют от этого. Они считают себя богами».
«Трамп – бизнесмен. Трамп, на мой взгляд, мыслит категориями выгодно-невыгодно. Содержать украинский конфликт со стороны США ему невыгодно».
«Трамп – типичный американец, практически реднек, но очень богатый просто. У него нормальная семья, он Меланию выбрал в жены, он с ней вместе уже столько лет, у него сын всегда рядом».
«Переговоры, которые начались в Беларуси, – это первая ласточка, это старт того самого процесса, который идет сейчас».
«Мы можем быть свидетелями получения политического образования народа».
«Союзное государство – это максимально взаимовыгодная интеграция».
В качестве спикеров выступили руководители, политики и известные журналисты.
Потому что там, ну серьезно, они просыпаются каждый день с мыслью: а какого я сегодня пола? Какого я сегодня цвета? Меня зовут сегодня Константин или Констанция? А как я себя буду вести?
«А вы можете, у вас есть свои там парады, у вас есть свои традиции, вы можете там: Камала Харрис менять акцент, один может потом пойти публично работать в McDonald's, делайте что хотите».
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