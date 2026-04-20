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Новости по тегу #Константин Придыбайло

Запад конспектирует интервью Лукашенко – Придыбайло
20 апреля 2026 16:33

Запад конспектирует интервью Лукашенко – Придыбайло

Стол переговоров с Лукашенко – это шанс Зеленского выйти из бойни – Придыбайло
26 сентября 2025 18:33

Стол переговоров с Лукашенко – это шанс Зеленского выйти из бойни – Придыбайло

Придыбайло: Беларусь выступает как важнейший гуманитарный коридор жизни солдат
27 мая 2025 10:48

Придыбайло: Беларусь выступает как важнейший гуманитарный коридор жизни солдат

Придыбайло: нынешняя натовская Европа кайфует от вседозволенности. Нет ни демократии, ни морали
23 мая 2025 20:00

Придыбайло: нынешняя натовская Европа кайфует от вседозволенности. Нет ни демократии, ни морали

Придыбайло о Трампе: он очень сложный человек, но пока всё, что делается им, на нашей стороне
23 мая 2025 19:54

Придыбайло о Трампе: он очень сложный человек, но пока всё, что делается им, на нашей стороне

Придыбайло: Трамп везде ходил с сыном, законодатель западной моды – Лукашенко
23 мая 2025 19:49

Придыбайло: Трамп везде ходил с сыном, законодатель западной моды – Лукашенко

Придыбайло о переговорах России и Украины в Стамбуле: всё начиналось с Беларуси
23 мая 2025 18:22

Придыбайло о переговорах России и Украины в Стамбуле: всё начиналось с Беларуси

Придыбайло о выборах-2025: народ шёл голосовать за спокойствие, за стабильность, за мир
11 февраля 2025 18:37

Придыбайло о выборах-2025: народ шёл голосовать за спокойствие, за стабильность, за мир

Придыбайло: Беларусь и Россия настолько вместе богаты, что европейцам остаётся завидовать
11 февраля 2025 18:36

Придыбайло: Беларусь и Россия настолько вместе богаты, что европейцам остаётся завидовать

В столичном ТЦ прошла встреча с экспертами в рамках проекта «Открытое знание»
16 января 2025 19:28

В столичном ТЦ прошла встреча с экспертами в рамках проекта «Открытое знание»

Придыбайло о западном обществе: зазомбировали настолько, что на них уже надежды никакой нет
13 декабря 2024 20:20

Придыбайло о западном обществе: зазомбировали настолько, что на них уже надежды никакой нет

Придыбайло: хочет народ Беларуси выбрать Лукашенко в 7-й раз, 10-й – он возьмёт и выберет
24 октября 2024 19:46

Придыбайло: хочет народ Беларуси выбрать Лукашенко в 7-й раз, 10-й – он возьмёт и выберет