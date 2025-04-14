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Новости по тегу #Наталья Филиппова

Сокращаем лишнюю бюрократию – что даст белорусам Директива №11, обсудили эксперты
14 апреля 2025 18:10

Сокращаем лишнюю бюрократию – что даст белорусам Директива №11, обсудили эксперты

Филиппова: порядка 30% административных процедур уже осуществляются в электронном формате
14 апреля 2025 17:09

Филиппова: порядка 30% административных процедур уже осуществляются в электронном формате

Замминистра юстиции рассказала, какие существуют механизмы контроля за реализацией Директивы №11
14 апреля 2025 16:13

Замминистра юстиции рассказала, какие существуют механизмы контроля за реализацией Директивы №11

Насколько необходима была Директива №11? Мнения разработчиков
14 апреля 2025 16:11

Насколько необходима была Директива №11? Мнения разработчиков

Почему ВНС – это будущее? Какие тезисы прозвучали на народном вече? Разбирались эксперты
25 апреля 2024 18:25

Почему ВНС – это будущее? Какие тезисы прозвучали на народном вече? Разбирались эксперты

Роман Головченко по поручению Президента вручил госнаграды представителям разных сфер
14 сентября 2023 10:48

Роман Головченко по поручению Президента вручил госнаграды представителям разных сфер

Участники патриотической акции «Рушник единства» возложили цветы на Кургане Славы
01 июля 2023 10:39

Участники патриотической акции «Рушник единства» возложили цветы на Кургане Славы

«Достучаться до каждого министра». Какие задачи ставятся перед госорганами после переформатирования правовой системы
25 марта 2022 15:24

«Достучаться до каждого министра». Какие задачи ставятся перед госорганами после переформатирования правовой системы

Конституционный суд вынес решение о санкциях против Беларуси. Вот что говорит судья
15 декабря 2021 11:33

Конституционный суд вынес решение о санкциях против Беларуси. Вот что говорит судья

Александр Лукашенко на кадровом совещании: вы же не с Луны свалились, вы люди земные, опытные
06 декабря 2021 11:03

Александр Лукашенко на кадровом совещании: вы же не с Луны свалились, вы люди земные, опытные

«Штраф до 30 базовых». В Беларуси усилят ответственность за несоблюдение масочного режима
12 октября 2021 17:25

«Штраф до 30 базовых». В Беларуси усилят ответственность за несоблюдение масочного режима