Новости по тегу #Наталья Филиппова

Когда в Беларуси появятся свои «Госуслуги»? Тысячи справок – по месту жительства, о составе семьи, месте учебы и так далее – уйдут в прошлое? Насколько изменилась работа чиновников? И как повысить эффективность властей? Эти вопросы и не только обсудили спикеры ток-шоу «По существу».
«И это позволяет исключить любое участие гражданина в походе по кабинетам. Минимизировать пакет документов, который я должен представить для того, чтобы было принято то или иное административное решение».
Будут корректироваться и законодательные акты, и подзаконные акты, которые будут четко определять и находить свое развитие под каждый посыл.
«Это о роли руководителя и установлении персональной ответственности за принимаемые решения».
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