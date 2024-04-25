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Придыбайло: Беларусь является единственной страной в мире, которая выдержала попытку цветной революции

25 апреля 2024 17:24
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Значимость ВНС и тезисы выступления Президента 25 апреля обсудили участники ток-шоу «По существу». В студии развернулась общественно-политическая дискуссия.

Придыбайло: Беларусь является единственной страной в мире, которая выдержала попытку цветной революции-1

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Беларусь является единственной страной, насколько я понимаю, в мире, которая выдержала попытку цветной революции, в которую было вбухано огромное количество денег. Это большой стресс для страны, большой стресс для народа, но вы выдержали. Это здорово. Мы это сделали вместе. Вместе – Беларусь и Россия. И сейчас Россия переживает настоящую войну. Беларусь откровенно туда же кинули, в эти жернова войны, потому что четыре года назад не победили. А если бы победили, то эти разные полки, о которых сегодня много говорил глава КГБ – очень классно, конечно, адреса называл: «а эти двое из Белостока». То есть, «чуваки, за вами следят, все ходы записаны, ходите, оглядывайтесь!» Я думаю, там некоторые пятые точки сжались очень крепко. Поэтому, действительно, мы сейчас вместе. И эта гарантия и в России является гарантией, потому что когда здесь была попытка переворота, многие испугались. Нам второй Украины не надо под боком. А если бы это произошло, было бы вообще очень страшно. И это гарантия в том числе для безопасности нашего Союзного государства.

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# Союзное государство # общество # Константин Придыбайло

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