Дзермант о Западе: они считают себя небожителями, которые переживут ядерную войну

Григорий Азаренок, СТВ:

Можем ему предложить Европе место в большом, глобальном, многополярном, справедливом, дружеском, построенном на принципах любви, правды, еще чего-то мире? И согласиться ли он в этом виде на это место? Да, как центр силы, как важное историческое явление, которое дало миру очень много технологий и всего остального. Но как один из центров силы? Можем ли мы предложить, и согласится ли он?

Алексей Дзермант, политолог:

На самом деле, мы это и предлагали, собственно говоря. В советское время были разные идеи, в том числе мы справедливо критикуем концепцию мирного существования, потому что через нее нас пытались обмануть, и даже обманули. В то же время был ряд политиков, я вспомню того же канцлера Германии Вилли Брандта, который был социал-демократом. Его идеей было все-таки недопущение глобальной войны и поиск вот этих путей, нахождение места Запада…