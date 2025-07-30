Дзермант о Западе: они считают себя небожителями, которые переживут ядерную войну

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим Беларусь глобальную, слив Зеленского, коммунизм и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Алексей Дзермант.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим Беларусь глобальную, слив Зеленского, коммунизм и другие важнейшие международные события. В эфире политолог Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, СТВ:
Можем ему предложить Европе место в большом, глобальном, многополярном, справедливом, дружеском, построенном на принципах любви, правды, еще чего-то мире? И согласиться ли он в этом виде на это место? Да, как центр силы, как важное историческое явление, которое дало миру очень много технологий и всего остального. Но как один из центров силы? Можем ли мы предложить, и согласится ли он?
Алексей Дзермант, политолог:
На самом деле, мы это и предлагали, собственно говоря. В советское время были разные идеи, в том числе мы справедливо критикуем концепцию мирного существования, потому что через нее нас пытались обмануть, и даже обманули. В то же время был ряд политиков, я вспомню того же канцлера Германии Вилли Брандта, который был социал-демократом. Его идеей было все-таки недопущение глобальной войны и поиск вот этих путей, нахождение места Запада…
Вот вопрос в чем. Если бы политики, условно говоря, такого левого, левоцентристского толка имели вес, хотя бы такие, как Вилли Брандт, сегодня в Германии, в Европе, я уж не говорю про Соединенные Штаты, мы смогли бы. Ничего не произойдет, никто им не ответит, и они спрячутся. Потому что во время холодной войны они знали, достанут везде. И самое опасное, они понимают, не понимают, допускают. Я считаю, что если этот механизм запустится, любая ограниченная ядерная война придет к масштабной ядерной войне. И тут уже никакие бункеры не спасут. Но они вот в своем сознании, отчужденном от других людей в своем превосходстве, дошли до того, что якобы «Да пускай, мы можем пожертвовать, мы все равно выживем». Это страшно. Вот это уже сатанизм. Они уже считают себя небожителями, что их это не коснется. Но это не так. Коснется всех.