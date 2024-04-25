Лукашенко: если сейчас не пойти на переговоры, Украина может прекратить существование

Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки. Украина звучала вчера, звучит и сегодня, потому что Украина сотрясается от взрывов, потому что наши люди гибнут, потому что рядом сердце и тысячи километров общей границы, потому что Беларуси готовят роль Украины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идут тяжелые бои. К сожалению, гибнут люди. И это уже не единицы, десятки и сотни, а тысячи людей. В то же время армия Российской Федерации оснащена новым оружием. Резервы имеются в каждой бригаде. Сегодня на фронте каждая бригада (их немало) российская. Имеет резервы как минимум в виде полка. Россия медленно – 500 метров, километр, два, три, на разных участках, по-разному, но каждый день, каждая сутки продвигается вперед. Самое серьезное, как никогда за эту войну, и удобная, если можно так выразиться, ситуация для мира, для заключения мирного договора. Все военные, руководители спецслужб Запада, политики, руководители государств и уже публично говорят о том, нельзя допустить победы Путина. Ну, если вы на этом настаиваете, что это нельзя. Так это момент для переговоров. Как я говорю, сыграйте в ничью на этом этапе.