Лукашенко: если сейчас не пойти на переговоры, Украина может прекратить существование
Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.
Украина звучала вчера, звучит и сегодня, потому что Украина сотрясается от взрывов, потому что наши люди гибнут, потому что рядом сердце и тысячи километров общей границы, потому что Беларуси готовят роль Украины.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Идут тяжелые бои. К сожалению, гибнут люди. И это уже не единицы, десятки и сотни, а тысячи людей. В то же время армия Российской Федерации оснащена новым оружием. Резервы имеются в каждой бригаде. Сегодня на фронте каждая бригада (их немало) российская. Имеет резервы как минимум в виде полка. Россия медленно – 500 метров, километр, два, три, на разных участках, по-разному, но каждый день, каждая сутки продвигается вперед. Самое серьезное, как никогда за эту войну, и удобная, если можно так выразиться, ситуация для мира, для заключения мирного договора. Все военные, руководители спецслужб Запада, политики, руководители государств и уже публично говорят о том, нельзя допустить победы Путина. Ну, если вы на этом настаиваете, что это нельзя. Так это момент для переговоров. Как я говорю, сыграйте в ничью на этом этапе.
Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского. Ну, вроде патриотичная и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов, как они называют, Новороссии. Они не уйдут. Я знаю настроение военных украинских. Им уже эта война надоела. Но и они не могут предпринять самостоятельных действий, потому что за президентом Зеленским, который хочет воевать до последнего украинца, стоят целые войска НАТО и весь западноевропейский блок, и Соединенные Штаты Америки.
Ситуация очень серьезная, но если сейчас, по моему мнению, не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность, и может прекратить свое существование. Поэтому знаю, что вот после этих моих разговоров в Украине поднимется опять шум, меня начнут долбать по всем этим каналам разные блогеры и журналисты, но я уже к этому привык. Я высказываю свою позицию, свою. И если вы с ней согласны, я прошу исходить из этого. В Украине сегодня нужен мир. Свидетельством тому является бегство. Более-менее здоровых, здравых украинцев из страны, чтобы не попасть на фронт.
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