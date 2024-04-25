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Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого

25 апреля 2024 18:02
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Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

Во Дворце Республики Александр Лукашенко поделился информацией о ситуации вокруг Беларуси. Были озвучены данные, о которых прежде говорили исключительно за закрытыми дверями с силовым блоком.

Но так как именно делегатам ВНС теперь предстоит принимать сложные решения, определяющие ключевые векторы развития нашего государства, они должны знать все детали. Евгений Пустовой продолжит тему.

Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого-1

Вчера был день настроек. Выбрали председателя, заместителя и Президиум ВНС. Сегодня – первый день основной работы как органа стратегических решений.

Мы сделали вчера самый верный, самый правильный выбор, и это стало одним из ярких событий, еще больше появилась уверенность в том, что у нас обязательно все получится, мы обязательно выстоим. И поскольку мы являемся представителями нашего общества, я уверена, что весь народ с председателем Всенародного собрания белорусского и, конечно, с главой государства.

Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого-4

То воодушевление, которое вложил, наверное, в каждого делегата и приглашенного глава государства, ощущение такое, что уже сейчас нужно идти в бой.

Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого-7

Я люблю свою Родину, и я хочу, чтобы каждый белорус любил и относился к своей Родине так же, как и мы сегодня все.

Символично, что первыми на рассмотрение ВНС как института страховки белорусского пути развития две стратегические новеллы. Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Это два крыла, которые позволят аистам парить в мирном небе Беларуси.

Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого-10

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:
Концепция национальной безопасности предусматривает комплексный подход. Это и продовольственная безопасность, это и вопросы военной доктрины, это и вопросы общественной безопасности непосредственно на территории нашей страны. И уже давно стала визитной карточкой нашего государства это именно безопасная жизнь людей, молодежи, детей, развития нашего общества.

Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого-13

Валерий Гайдукевич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Возникают новые угрозы, новые претензии, и необходимо оперативно на это реагировать. И вот сегодняшнее принятие Концепции национальной безопасности и Военной доктрины как раз и способствует этому. Надо понимать, что сегодня мы впервые принимаем такие документы на таком широком форуме.

Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого-16

Александр Тищенко, эксперт по безопасности:
Нужно безопасностью заниматься. Это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого. И поэтому участие и принятия в данном случае собранием вот этих документов, доктрины и концепции. Они говорят о том, что это народное, всенародное дело.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Андрей Любимов # Валерий Гайдукевич # Александр Тищенко # Артем Цуран

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