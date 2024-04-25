Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого

Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки. Во Дворце Республики Александр Лукашенко поделился информацией о ситуации вокруг Беларуси. Были озвучены данные, о которых прежде говорили исключительно за закрытыми дверями с силовым блоком. Но так как именно делегатам ВНС теперь предстоит принимать сложные решения, определяющие ключевые векторы развития нашего государства, они должны знать все детали. Евгений Пустовой продолжит тему.

Вчера был день настроек. Выбрали председателя, заместителя и Президиум ВНС. Сегодня – первый день основной работы как органа стратегических решений. Мы сделали вчера самый верный, самый правильный выбор, и это стало одним из ярких событий, еще больше появилась уверенность в том, что у нас обязательно все получится, мы обязательно выстоим. И поскольку мы являемся представителями нашего общества, я уверена, что весь народ с председателем Всенародного собрания белорусского и, конечно, с главой государства.

То воодушевление, которое вложил, наверное, в каждого делегата и приглашенного глава государства, ощущение такое, что уже сейчас нужно идти в бой.

Я люблю свою Родину, и я хочу, чтобы каждый белорус любил и относился к своей Родине так же, как и мы сегодня все. Символично, что первыми на рассмотрение ВНС как института страховки белорусского пути развития две стратегические новеллы. Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Это два крыла, которые позволят аистам парить в мирном небе Беларуси.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

Концепция национальной безопасности предусматривает комплексный подход. Это и продовольственная безопасность, это и вопросы военной доктрины, это и вопросы общественной безопасности непосредственно на территории нашей страны. И уже давно стала визитной карточкой нашего государства – это именно безопасная жизнь людей, молодежи, детей, развития нашего общества.