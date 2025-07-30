Забастовка железнодорожников в Польше привела к транспортному коллапсу

Польша столкнулась с транспортным коллапсом из-за забастовки железнодорожников, которая длится уже третий день. Они бьют в набат, предупреждая о безразличии властей к катастрофическому состоянию отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Польши, по словам профсоюзов, игнорирует стратегическую важность и экологичность железнодорожных перевозок, делая ставку на автотранспорт, позволяя ему использовать бесплатную инфраструктуру, финансируемую из государственного бюджета. Подобная политика властей обрекает тысячи людей на безработицу.

Крупнейший грузовой оператор Польши уже уволил свыше 3 600 сотрудников в нынешнем году и планирует избавиться еще как минимум от 2,5 тысячи до 2027-го. Это, по мнению железнодорожников, медленная смерть для всей отрасли. Они требуют равных условий для конкуренции, сетуя на непомерные цены за доступ к инфраструктуре и самую дорогую тяговую мощность в Европе.

Если мы потеряем возможность осуществлять перевозки, встанет вопрос: как будут поставляться миллионы тонн материалов, необходимых для крупных инвестиций: центрального транспортного узла, высокоскоростной железной дороги или атомной электростанции? Тяжелыми грузовиками? Они полностью разрушат польские дороги.

В рамках протеста установлены блокпосты на железнодорожных переездах. Периодически их перекрывают для движения автотранспорта. Без проблем пропускают лишь машины экстренных служб и автобусы с детьми.