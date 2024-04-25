Генеральный директор СТВ: мы очень тонко проводим свою политику на внешнем периметре, и нас смотрят за рубежом

Хороший был тезис Президента, который сказал: мы это все объясняем на ВНС, чтобы люди понимали, что происходит во внешней политике, в геополитике. И мы объясняем те угрозы, которые есть для наших национальных интересов и государства. Кроме этого, один из тезисов Концепции нацбезопасности – мы должны на внешнем периметре рассказывать о миролюбивой политике нашего государства, о том, что мы не претендуем ни на чью территорию, и создавать положительный образ нашего государства.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение», делегат VII Всебелорусского народного собрания: Я как делегат был избран от общественного объединения «Белая Русь». Но так как я непосредственно причастен к СМИ, я увидел для себя практическую плоскость реализации той же Концепции нацбезопасности, Военной доктрины, что мы как СМИ должны делать, чтобы донести и объяснить нашим людям, что на самом деле происходит.

Александр Осенко:

К сожалению, мы используем тот инструментарий, те информационные технологии, которые разработаны не на территории Беларуси – YouTube, Instagram, мессенджеры. Понятно, что это может нести потенциальную угрозу в дальнейшем, потому что это используется нашими врагами как средство манипулирования сознанием. Но мы целенаправленно работаем в этих средах, знаем, что нас могут в любой момент выключить, что и делают на протяжении последних четырех лет. У нас есть некий иммунитет, мы разрабатываем свою стратегию в рамках СМИ и доносим эту информацию как на территории Беларуси, так и стараемся донести на внешний радиус.

Используем искусственный интеллект, чтобы донести информацию до тех же поляков, немцев. Мы одни из первых начали использовать искусственный интеллект в переозвучивании на другие языки наших рубрик. Правда, Григорий Азаренок на немецком и польском языке продержался не более суток. Но мы увидели, что если его выключили, значит, его посмотрели. За этот период донесли нашу информацию до аудитории, которая находится за рубежом.

Я говорю про тот же YouTube. Да, если появляются радикальные вещи, нам сразу делают страйк, предупреждение. Но мы очень тонко проводим свою политику на внешнем периметре, и нас смотрят в том числе за рубежом.