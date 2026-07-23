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Новости по тегу #Вадим Богуш

Руководство Минска оценило ход реконструкции Госархива
23 июля 2026 18:04

Руководство Минска оценило ход реконструкции Госархива

Вступительная кампания: как стартовал прием документов в вузы Беларуси
12 июля 2026 11:07

Вступительная кампания: как стартовал прием документов в вузы Беларуси

Инженерная элита страны! Более 170 выпускников БГУИР окончили университет с отличием
24 июня 2026 17:11

Инженерная элита страны! Более 170 выпускников БГУИР окончили университет с отличием

Где и как в Беларуси будут учить профессиям будущего? Подробности совещания у Президента
26 января 2026 17:28

Где и как в Беларуси будут учить профессиям будущего? Подробности совещания у Президента

Определиться с будущей профессией! День открытых дверей прошёл в БГУИР
04 января 2026 08:19

Определиться с будущей профессией! День открытых дверей прошёл в БГУИР

Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания продолжает работу
19 декабря 2025 07:30

Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания продолжает работу

Студентов БГУИР будут обучать, как противодействовать кибератакам
11 ноября 2025 13:46

Студентов БГУИР будут обучать, как противодействовать кибератакам

Первая Национальная школа ректоров стартовала в Беларуси
25 августа 2025 17:05

Первая Национальная школа ректоров стартовала в Беларуси

Какие преимущества есть у выпускников Минского радиотехнического колледжа при поступлении в БГУИР? Рассказываем
04 апреля 2025 14:43

Какие преимущества есть у выпускников Минского радиотехнического колледжа при поступлении в БГУИР? Рассказываем

Как развивался флагман белорусского образования в сфере IT? Ректор БГУИР про этапы становления вуза
04 апреля 2025 14:39

Как развивался флагман белорусского образования в сфере IT? Ректор БГУИР про этапы становления вуза

Нюансы подготовки к ВНС обсудили в Мингорисполкоме
03 апреля 2025 16:46

Нюансы подготовки к ВНС обсудили в Мингорисполкоме

Церемония инаугурации Президента Беларуси – где смотреть прямую трансляцию
25 марта 2025 06:21

Церемония инаугурации Президента Беларуси – где смотреть прямую трансляцию