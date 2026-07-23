Новости по тегу #Вадим Богуш

Новый комплекс станет самым современным в стране.
Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. На платную форму обучения – до 1 августа.
Красные дипломы получили молодые инженеры и представители IT-направления. Все они проявили себя в научной деятельности и инновационных проектах.
«Интеллектуальный спецназ» – такая яркая метафора, безусловно, идеально подходит, чтобы сформулировать задачи и подчеркнуть уникальность нового образовательного центра, создание которого обсуждается в Беларуси.
БГУИР – флагман белорусского IT-образования. Кадры в сфере микроэлектроники готовят только здесь.
На ближайшую пятилетку заложены амбициозные планы и показатели. 19 декабря их озвучит перед делегатами ВНС премьер-министр.
Проект реализован совместно с международной компанией, которая специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих угроз.
Совершенствование работы университетов – такова цель нового образовательного проекта первой Национальной школы ректоров. Обучающий семинар с участием руководителей вузов страны проходит 25 августа в Минске.
Все учащиеся колледжа могут поступать на так называемую интегрированную форму обучения.
Сегодня БГУИР – это настоящая территория возможностей.
Предстоящее ВНС станет вторым, которое пройдет в новом конституционном статусе.
Церемония инаугурации вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко начнется в 12:00.
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