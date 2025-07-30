Дзермант о сотрудничестве с Африкой: мы здесь продолжаем лучшие советские практики

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда сейчас Беларусь приходит и не вакцины продает, а помогает выстраивать систему здравоохранения. Когда Беларусь приходит и не просто там за алмазы, зерно или продукцию, но производство комбайна. Какая в этом философия? Какой в этом социальный процесс?

Алексей Дзермант, политолог:

Мы, на мой взгляд, здесь продолжаем лучшие советские практики. Мы считаем все народы, все страны дружественными и близкими. Но тем государствам, которые нуждаются в помощи, в развитии, в технологиях, в медицине, в образовании, мы пытаемся помочь, чем можем, чем сами владеем. Да, мы, естественно, рассчитываем, что это сотрудничество приносит пользу и нам, и этой стране. Но во главе угла все-таки искреннее желание помочь тем, у кого чего-то не хватает, а что есть у нас? Найти взаимный интерес, взаимные точки соприкосновения и помогать друг другу. Да, для нас это в том числе и рынок. Для них – это новый технологический уровень. И находя общность этих интересов, мы таким образом помогаем и этим государствам, потому что ставим во главу угла не наживу, не выкачивание ресурсов, не оставление этих стран на том же уровне, а рост этого уровня, приведение этого уровня в том числе к тому, что есть у нас. Мы ведь показываем Беларусь почему как пример.