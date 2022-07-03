Почему IX Форум регионов в Гродно – особенное событие и какой финансовый рекорд там поставили? Раскрываем все подробности

Новости Беларуси. На неделе у нас был особый повод, чтобы обратить внимание на Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там прошел IX Форум регионов Беларуси и России. В 2022 году одной из сквозных тем бизнес-встречи были санкции и как с ними жить и работать. Что интересно, западные рестрикции даже позитивно отразились на двустороннем взаимодействии. В 2021-м совместный товарооборот вырос, так и хочется сказать, на зло врагам, а в этом году Россия инвестирует в совместные программы по импортозамещению более 1,5 миллиарда долларов.

Не с пустыми руками остались и участники Форума. Итоговый портфель контрактов составил более 2,5 миллиарда рублей – своеобразный финансовый рекорд. Но даже несмотря на это, вряд ли результат Форума регионов измеряется только деньгами. Итоги деловых переговоров оценили и наши корреспонденты. Беларусь и Россия уже не первый год укрепляют связи вопреки санкциям Запада. В текущих условиях нужно еще лучше слышать друг друга, чтобы бизнес делал предложения, а государство отвечало да.

Санкционные ограничения, которые по задумке Запада должны были убить экономики Беларуси и России, конечно, внесли свои ремарки, но не более того. Заместить импортное на отечественное в различных сферах от тяжелой промышленности до туризма сегодня вопрос № 1. Его обсуждали на площадках Форума не единожды. А вслед – подписывали соглашения и договоры. В Воронежской области действует 31 предприятие с белорусским капиталом. Вологжане на полях Форума подписали с Гродненской и Могилевской областями план мероприятий на два года.

Сергей Воропанов, мэр Вологды (Россия):

70 % жителей Российской Федерации проживают в городах. Я думаю, в Беларуси этот процент, наверное примерно такой же. Поэтому от нашего взаимодействия, кооперационных связей между нашими городами, зависит благополучие большого количества жителей наших стран. Отдельное внимание дня уделили легкой промышленности. До сентября этого года действует обнуление ставок ввозных пошлин по ряду позиций. В рамках заседания решено эти сроки продлить. Сегодня на уровне законодателей и нормотворцев двух стран открыто обсудили и проблемы, чтобы все договоренности воплотились в жизнь, а не остались на бумаге. Как прошел первый день Форума? Читайте здесь.