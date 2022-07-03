Почему IX Форум регионов в Гродно – особенное событие и какой финансовый рекорд там поставили? Раскрываем все подробности
Новости Беларуси. На неделе у нас был особый повод, чтобы обратить внимание на Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там прошел IX Форум регионов Беларуси и России. В 2022 году одной из сквозных тем бизнес-встречи были санкции и как с ними жить и работать. Что интересно, западные рестрикции даже позитивно отразились на двустороннем взаимодействии.
В 2021-м совместный товарооборот вырос, так и хочется сказать, на зло врагам, а в этом году Россия инвестирует в совместные программы по импортозамещению более 1,5 миллиарда долларов.
Не с пустыми руками остались и участники Форума. Итоговый портфель контрактов составил более 2,5 миллиарда рублей – своеобразный финансовый рекорд. Но даже несмотря на это, вряд ли результат Форума регионов измеряется только деньгами.
Итоги деловых переговоров оценили и наши корреспонденты.
Беларусь и Россия уже не первый год укрепляют связи вопреки санкциям Запада. В текущих условиях нужно еще лучше слышать друг друга, чтобы бизнес делал предложения, а государство отвечало да.
Санкционные ограничения, которые по задумке Запада должны были убить экономики Беларуси и России, конечно, внесли свои ремарки, но не более того. Заместить импортное на отечественное в различных сферах от тяжелой промышленности до туризма сегодня вопрос № 1. Его обсуждали на площадках Форума не единожды. А вслед – подписывали соглашения и договоры.
В Воронежской области действует 31 предприятие с белорусским капиталом. Вологжане на полях Форума подписали с Гродненской и Могилевской областями план мероприятий на два года.
Сергей Воропанов, мэр Вологды (Россия):
70 % жителей Российской Федерации проживают в городах. Я думаю, в Беларуси этот процент, наверное примерно такой же. Поэтому от нашего взаимодействия, кооперационных связей между нашими городами, зависит благополучие большого количества жителей наших стран.
Отдельное внимание дня уделили легкой промышленности. До сентября этого года действует обнуление ставок ввозных пошлин по ряду позиций. В рамках заседания решено эти сроки продлить. Сегодня на уровне законодателей и нормотворцев двух стран открыто обсудили и проблемы, чтобы все договоренности воплотились в жизнь, а не остались на бумаге.
Как прошел первый день Форума? Читайте здесь.
И если в России есть качественная шерсть, то в Беларуси ряд предприятий, которые могут изготавливать из нее пряжу не хуже итальянской.
В центре внимания и крупногабаритная техника. Ее представили 13 машиностроительных предприятий. Обменяться опытом, наладить конструктивный диалог, найти новые решения – на Форум каждый приехал со своей задачей и идеей. Приморье уже сейчас готово предоставить свои портовые мощности и транспортную инфраструктуру для перевалки грузов.
Об экономической интеграции и движущей силе санкций во время Форума говорили и лидеры двух стран. Александр Лукашенко и Владимир Путин, как и ожидалось, обратились к участникам встречи. Это уже традиция, но сделали это дистанционно. Даже место проведения Форума наводит на определенные выводы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нынешних геополитических реалиях Форум выполняет важную миссию – способствует созданию прочной экономической основы в строительстве Союзного государства. Особо радуют реальные результаты, важные и для развития регионов, и для функционирования конкретных предприятий, и в целом для улучшения жизни наших людей (подробности здесь).
В свою очередь российский лидер отметил, что Союзное государство сегодня – пример по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции.
Журналисты подсчитали, что переговоры в Гродно длились около 200 часов. Итоги такого бизнес-марафона не менее внушительные: более 50 контрактов. И это своеобразный рекорд для Форума.
А если взглянуть на историю форума, то за плечами уже более 400 соглашений, тысячи контрактов и совместных предприятий. Работа продолжится. В 2023 году юбилейный Форум регионов примет Уфа.
Читайте также:
«Есть интересные предложения». Губернатор Пензенской области о сотрудничестве с витебским регионом
Александр Лукашенко: союз Беларуси и России играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов
Путин о Форуме регионов: такие форумы вносят свой вклад в развитие сотрудничества между нашими государствами
Кочанова: Форум регионов прошел очень плодотворно, подписанные контракты – это рекордная сумма
Валентина Матвиенко: санкции и ограничения никогда не изменят курс Беларуси и России на дальнейшую интеграцию