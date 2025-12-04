Как изменились методы воспитания детей – узнали у психолога

«У нас есть свои традиции» – о методах воспитания белорусов поговорили с экспертом.

Они кричат в автобусах, бьют ногами в спинки кресел самолетов и падают в истерике в магазинах. У них тотальный беспорядок в спальне и голове. На любые обвинения родители этих детей говорят лишь одно, что это же дети. О современном воспитании, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Антон Швец, детский психолог:

Да, они очень сильно отличаются, потому что дети стали другие, развивается общество. Современные дети, я могу точно сказать, имея двух детей, что дети стали абсолютно другие. Сейчас ребенок заботится о своем внутреннем мире, о своем самоощущении. Дети понимают, что такое самооценка. Они понимают, что такое эмоциональный контроль.

Ольга Бурлакова:

Сами методы воспитания – раньше как-то больше физической, наверное, расправой грозились, а сейчас нет?

Антон Швец:

Сейчас все-таки у нас поменялось. Как я уже сказал, в связи с развитием общества, они прошли определенную эволюцию. Сейчас, конечно, уже даже по своему опыту работы, я могу сказать, что очень нечасто встретишь родителя, который применяет какие-то физические методы воздействия на ребенка.

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