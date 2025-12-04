Прямой эфир

Как изменились методы воспитания детей – узнали у психолога

04 декабря 2025 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Они кричат в автобусах, бьют ногами в спинки кресел самолетов и падают в истерике в магазинах. У них тотальный беспорядок в спальне и голове. На любые обвинения родители этих детей говорят лишь одно, что это же дети. О современном воспитании, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

«У нас есть свои традиции» – о методах воспитания белорусов поговорили с экспертом.

Ольга Бурлакова, ведущая:
На ваш взгляд, все-таки методы воспитания те – наших родителей, бабушек, дедушек и современные методы разнятся?

Как изменились методы воспитания детей – узнали у психолога-2

Антон Швец, детский психолог:
Да, они очень сильно отличаются, потому что дети стали другие, развивается общество. Современные дети, я могу точно сказать, имея двух детей, что дети стали абсолютно другие. Сейчас ребенок заботится о своем внутреннем мире, о своем самоощущении. Дети понимают, что такое самооценка. Они понимают, что такое эмоциональный контроль.

Ольга Бурлакова:
Сами методы воспитания – раньше как-то больше физической, наверное, расправой грозились, а сейчас нет?

Антон Швец:
Сейчас все-таки у нас поменялось. Как я уже сказал, в связи с развитием общества, они прошли определенную эволюцию. Сейчас, конечно, уже даже по своему опыту работы, я могу сказать, что очень нечасто встретишь родителя, который применяет какие-то физические методы воздействия на ребенка.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Ольга Бурлакова # Воспитание детей # Дети и родители

Другие новости рубрики

Все новости
В трудовом сезоне 2025 года в Минске трудоустроили более 21,6 тыс. человек
04 декабря 2025 19:24

В трудовом сезоне 2025 года в Минске трудоустроили более 21,6 тыс. человек

Ключи от новых квартир вручили работникам и ветеранам МЧС в преддверии Нового года
04 декабря 2025 19:22

Ключи от новых квартир вручили работникам и ветеранам МЧС в преддверии Нового года

Дары моря на новогоднем столе! Ярмарка рыбы и деликатесов с Севера открывается в Боровлянах
04 декабря 2025 19:17

Дары моря на новогоднем столе! Ярмарка рыбы и деликатесов с Севера открывается в Боровлянах