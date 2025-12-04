Знания, которые получают специалисты, становятся прочной основой для инновационных разработок, а они, в свою очередь, делают жизнь лучше. В Минске наградили лауреатов премии Союзного государства в области науки и техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премия была вручена двум авторским коллективам в сфере медицины и информационно-вычислительных технологий.

В 2025 году премии Союзного государства удостоен коллектив ученых за разработку новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования. Продукт успешно внедрен в хирургической практике для лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. В ходе работы достигнуто 100-процентное импортозамещение. Конструкция полностью отечественного производства. В числе лауреатов три белорусских и три российских ученых.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:

В результате данного проекта достигнута одна из задач национальной медицинской и технологической безопасности в отдельно взятой медицинской отрасли. На данный момент эти операции фактически носят уже рутинный характер у нас в стране. Более того, ряд наших коллег из других стран испытывает достаточно большой интерес в плане применения и наших методик, и наших отечественных металлоконструкций в своих странах.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Это не единственный совместный проект Союзного государства белорусских и российских ученых. У нас очень много наработок там, где могут реализоваться молодые ученые. Что свидетельствует о том, что у взаимодействия белорусских и российских наук не только богатая история, славное настоящее, но я уверен, что и очень славное будущее.

Еще один коллектив награжден за разработку и практическое использование высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для изучения недр земли. Эффект от внедрения технологии в экономику составил уже более 18 миллионов долларов. Разработка успешно поставляется за рубеж, в частности, в Китай. Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем и информатики Национальной академии наук Беларуси:

Все программное обеспечение на тот момент времени, нельзя было разработать или только в Беларуси, или только в Российской Федерации. Поэтому мы дополнили друг друга нашими научными школами и получили очень интересный, хороший результат.