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Марафон спортивной науки стартовал в Минске – в нём примут участие представители 10 стран

04 декабря 2025 20:04
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В Минске в штаб-квартире Национального олимпийского комитета стартовал Марафон спортивной науки, в котором принимают участие представители 10 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марафон спортивной науки стартовал в Минске – в нём примут участие представители 10 стран-1

Современный спорт должен напрямую взаимодействовать с самыми передовыми научными разработками внутри страны, а также огромный прогресс может обеспечить и международный опыт. В первый день форума состоялась конференция «Прикладная спортивная наука, традиции, реалии и перспективы», семинар и круглый стол. Основная цель мероприятия – формирование международной площадки для обмена опытом.

Марафон спортивной науки стартовал в Минске – в нём примут участие представители 10 стран-3

Ирина Малевная, директор РНПЦ спорта:
Тренируйся с умом – это образовательный семинар, который уже в пятый раз проводится под эгидой Национального олимпийского комитета. В этом году тематика его посвящена в первую очередь спортивной психологии. Это то, с чем сталкивается каждый спортсмен за годы своей усиленной тренировки. Ведь большой спорт – это не просто тренировки, а это еще постоянное соперничество и с самим собой.

Марафон спортивной науки продлится до 24 декабря. Участники общаются как очно, так и онлайн. В рамках мультимероприятия состоятся и международные сборы ассоциации спортивных психологов, именно эта область считается сегодня самой ресурсной для достижения высоких результатов в профессиональном спорте.

# Наука # Образование

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