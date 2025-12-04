Марафон спортивной науки стартовал в Минске – в нём примут участие представители 10 стран

Современный спорт должен напрямую взаимодействовать с самыми передовыми научными разработками внутри страны, а также огромный прогресс может обеспечить и международный опыт. В первый день форума состоялась конференция «Прикладная спортивная наука, традиции, реалии и перспективы», семинар и круглый стол. Основная цель мероприятия – формирование международной площадки для обмена опытом.

Ирина Малевная, директор РНПЦ спорта:

Тренируйся с умом – это образовательный семинар, который уже в пятый раз проводится под эгидой Национального олимпийского комитета. В этом году тематика его посвящена в первую очередь спортивной психологии. Это то, с чем сталкивается каждый спортсмен за годы своей усиленной тренировки. Ведь большой спорт – это не просто тренировки, а это еще постоянное соперничество и с самим собой.

Марафон спортивной науки продлится до 24 декабря. Участники общаются как очно, так и онлайн. В рамках мультимероприятия состоятся и международные сборы ассоциации спортивных психологов, именно эта область считается сегодня самой ресурсной для достижения высоких результатов в профессиональном спорте.