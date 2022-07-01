Кочанова: Форум регионов прошёл очень плодотворно, подписанные контракты – это рекордная сумма

Началась деловая программа второго дня Форума регионов со встречи председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов Беларуси и России. Сразу после него – пленарное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники убеждены, что наши страны имеют энергетическую, оборонную, продовольственную и научную безопасность, о которых некоторые государства только мечтают. И это может позволить выйти нам на высокие позиции в мировой экономике.