Кочанова: Форум регионов прошёл очень плодотворно, подписанные контракты – это рекордная сумма

Началась деловая программа второго дня Форума регионов со встречи председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов Беларуси и России. Сразу после него – пленарное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники убеждены, что наши страны имеют энергетическую, оборонную, продовольственную и научную безопасность, о которых некоторые государства только мечтают. И это может позволить выйти нам на высокие позиции в мировой экономике.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня акцент был сделан на том, что мы должны работать совместно, решая вопросы по импортозамещению. Где-то не конкурировать, а там, где у нас есть лучшие компетенции в плане экономики, промышленности, агропромышленного комплекса, развивать их, создавая совместные предприятия и технологии. Форум прошел очень плодотворно, подписанные контракты – это рекордная сумма – на 65 млрд российских рублей, 2,5 млрд белорусских рублей. Это очень знаково.
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