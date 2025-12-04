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Ключи от новых квартир вручили работникам и ветеранам МЧС в преддверии Нового года

04 декабря 2025 19:22
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Большой подарок к Новому году получили работники и ветераны МЧС в знак благодарности за добросовестную службу. Им вручили ключи от новых квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Современная новостройка находится в Ленинском районе на улице Рыбалко. В доме 132 квартиры с чистовой отделкой. И здесь есть все для комфортной жизни.

Со счастливыми новоселами пообщалась Татьяна Волынчик.

Ключи от новых квартир вручили работникам и ветеранам МЧС в преддверии Нового года-2

В новостройке будут жить работники системы национальной безопасности, преимущественно представители Минского городского управления МЧС, а также центрального аппарата министерства, Университета гражданской защиты и других подразделений. 

Ключи от новых квартир вручили работникам и ветеранам МЧС в преддверии Нового года-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Белорусские спасатели получают жилье для своих семей, для себя, для того, чтобы жить и создавать семьи. Строительство в городе Минске такого большого дома говорит об одном – государство заботится о своих людях, которые посвящают себя служению Отечеству.

Дом возведен в кратчайшие сроки – всего за 16 месяцев. Строители проделали большую работу, чтобы ввести его в эксплуатацию до конца 2025-го.

Ключи от новых квартир вручили работникам и ветеранам МЧС в преддверии Нового года-6

Леонид Астрейко, генеральный директор ОАО «Мапид»:
Достаточно комфортное расположение и квартирография. Доработаны все моменты. Комфортнее и максимально удобного варианта, наверное, у нас больше нет.

Ключи от новых квартир вручили работникам и ветеранам МЧС в преддверии Нового года-8

Площадь новостройки – более 7 тысяч квадратных метров. Во дворе есть все необходимое: детская и воркаут-площадки, просторная парковка и велобоксы.

Масштабная работа по строительству жилья для сотрудников профильных ведомств ведется по всей стране. Совсем недавно в новые арендные квартиры заехали спасатели в Гродно, Могилеве и Гомеле.

Подробности в видео.

# МЧС # Строительство # Социальная инфраструктура # Вадим Синявский # Леонид Астрейко

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