Ключи от новых квартир вручили работникам и ветеранам МЧС в преддверии Нового года

Большой подарок к Новому году получили работники и ветераны МЧС в знак благодарности за добросовестную службу. Им вручили ключи от новых квартир, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Современная новостройка находится в Ленинском районе на улице Рыбалко. В доме 132 квартиры с чистовой отделкой. И здесь есть все для комфортной жизни. Со счастливыми новоселами пообщалась Татьяна Волынчик.

В новостройке будут жить работники системы национальной безопасности, преимущественно представители Минского городского управления МЧС, а также центрального аппарата министерства, Университета гражданской защиты и других подразделений.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Белорусские спасатели получают жилье для своих семей, для себя, для того, чтобы жить и создавать семьи. Строительство в городе Минске такого большого дома говорит об одном – государство заботится о своих людях, которые посвящают себя служению Отечеству. Дом возведен в кратчайшие сроки – всего за 16 месяцев. Строители проделали большую работу, чтобы ввести его в эксплуатацию до конца 2025-го.

Леонид Астрейко, генеральный директор ОАО «Мапид»:

Достаточно комфортное расположение и квартирография. Доработаны все моменты. Комфортнее и максимально удобного варианта, наверное, у нас больше нет.