«Если есть в политике дружба – она выглядит именно так». Психолог о правильном отношении между странами

Новости Беларуси. День Независимости в 2022 году – праздник особый. Беларусь вновь сталкивается с беспрецедентным давлением все тех же сил, от которых наши предки освободили страну в 1944 году.
Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0» в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Дзиодзина, психолог:
Здоровые отношения от больных отличает то, что в них происходит обмен, где обе стороны уважают интересы друг друга, взаимодействуя на равных. Но, объединяясь в сотрудничестве, партнеры все равно остаются автономными и самодостаточными. Так же и независимые страны. Они кооперируются и сотрудничают, соблюдая баланс интересов. Если есть в политике дружба, то она выглядит именно так. Способность быть вместе, оставаясь собой. Независимость государства не предполагает, что оно совершенно ни с кем не дружит. Как не говорит о дружбе отсутствие всяких противоречий. Однако одно с другим на Западе путают. Принимая сотрудничество за инкорпорацию, а модель бесконфликтных отношений – за дружбу по-взрослому. Но зрелые отношения двух независимых стран допускают, что у обеих сторон есть равное право голоса.
Когда чьи-то важные потребности остались другим не услышаны или ущемлены, он сообщает о своем недовольстве. Если нужно – отстаивает или даже спорит за свои интересы. Как верно отметил Президент: противоречия в партнерских отношениях – это даже хорошо. Ведь возмущение – это символ доверия, что наши интересы учтут и во внимание примут. Зависимые отношения, напротив – полны неудобного молчания. В них один из партнеров поглощает другого. И неважно: хорошо ему так или плохо. В политическом мире все то же самое: перетерпится и отлюбится. Как Литве в отношениях с Евросоюзом, как странам ЕС в отношениях с вездесущими Штатами.
Алена Дзиодзина:
В психологии такой тип отношений называется созависимостью. Там взаимодействие с партнером болезненно, он «продавливает» в ущерб интересов союзника, а тот все равно молчит. Это чем-то похоже на болевой прием: руки выкручены, поза неудобная, а дернешься – станет еще больнее и еще неудобнее. Но вне токсичных отношений неавтономному партнеру существование кажется невозможным. Потому он забывает стоп-слово и смиряется. Терпит. Демонстрируя и другие признаки своей политической незрелости. Особенно заметно, если решение принимается коллективно. Сначала согласны все, а потом ответственность превращается в горячую картошку и все вторят: не мы. Их бы устами да упрекать Беларусь, где почти 30 лет поступают по своему. Да?
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