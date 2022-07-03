«Если есть в политике дружба – она выглядит именно так». Психолог о правильном отношении между странами

Алена Дзиодзина, психолог:

Здоровые отношения от больных отличает то, что в них происходит обмен, где обе стороны уважают интересы друг друга, взаимодействуя на равных. Но, объединяясь в сотрудничестве, партнеры все равно остаются автономными и самодостаточными. Так же и независимые страны. Они кооперируются и сотрудничают, соблюдая баланс интересов. Если есть в политике дружба, то она выглядит именно так. Способность быть вместе, оставаясь собой. Независимость государства не предполагает, что оно совершенно ни с кем не дружит. Как не говорит о дружбе отсутствие всяких противоречий. Однако одно с другим на Западе путают. Принимая сотрудничество за инкорпорацию, а модель бесконфликтных отношений – за дружбу по-взрослому. Но зрелые отношения двух независимых стран допускают, что у обеих сторон есть равное право голоса.

Когда чьи-то важные потребности остались другим не услышаны или ущемлены, он сообщает о своем недовольстве. Если нужно – отстаивает или даже спорит за свои интересы. Как верно отметил Президент: противоречия в партнерских отношениях – это даже хорошо. Ведь возмущение – это символ доверия, что наши интересы учтут и во внимание примут. Зависимые отношения, напротив – полны неудобного молчания. В них один из партнеров поглощает другого. И неважно: хорошо ему так или плохо. В политическом мире все то же самое: перетерпится и отлюбится. Как Литве в отношениях с Евросоюзом, как странам ЕС в отношениях с вездесущими Штатами.