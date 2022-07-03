Путин о Форуме регионов: такие форумы вносят свой вклад в развитие сотрудничества между нашими государствами

Новости Беларуси. На неделе у нас был особый повод, чтобы обратить внимание на Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там прошел IX Форум регионов Беларуси и России. В 2022 году одной из сквозных тем бизнес-встречи были санкции и как с ними жить и работать. Что интересно, западные рестрикции даже позитивно отразились на двустороннем взаимодействии.
Владимир Путин, президент России:
Уже в течение многих лет такие форумы вносят свой весомый вклад во всестороннее развитие сотрудничества между двумя нашими государствами, способствуют налаживанию прямых связей между представителями региональных и местных органов власти, делового сообщества, деятелями образования, науки и культуры России и Беларуси. Отмечу, что нынешний год знаменателен для российско-белорусских отношений. 25 июня, исполнилось 30 лет международным дипломатическим связям между Россией и Беларусью.
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