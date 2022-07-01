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«Есть интересные предложения». Губернатор Пензенской области о сотрудничестве с витебским регионом

01 июля 2022 17:41
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Форум регионов Беларуси и России. Все внимание сегодня, 1 июля, приковано к Гродно, который стал площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня между регионами Беларуси и России был подписан ряд соглашений и планов мероприятий. За каждым документом конкретный проект или предприятие и задел на будущее Союзного государства. Основные из них: сотрудничество между Гродненской и Томской, Витебской и Саратовской областями, Минским тракторным заводом и администрацией Краснодарского края. Свое шестое соглашение с нашей республикой подписала сегодня и Пензенская область. В этот раз российский регион планирует взаимодействие с витебским.

«Есть интересные предложения». Губернатор Пензенской области о сотрудничестве с витебским регионом-1

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области (Россия):
Есть интересные предложения для Витебской области в плане экономической интеграции. Витебская область нам интересна, там производится текстильная продукция, производится обувь, есть серьезный машиностроительный кластер, поэтому у нас есть предмет взаимного сотрудничества. Мы в свою очередь можем предложить радиоэлектронику, резисторы и все, что связано с микрохирургией.

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# Беларусь-Россия # общество # Олег Мельниченко # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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