«Есть интересные предложения». Губернатор Пензенской области о сотрудничестве с витебским регионом

Форум регионов Беларуси и России. Все внимание сегодня, 1 июля, приковано к Гродно, который стал площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня между регионами Беларуси и России был подписан ряд соглашений и планов мероприятий. За каждым документом конкретный проект или предприятие и задел на будущее Союзного государства. Основные из них: сотрудничество между Гродненской и Томской, Витебской и Саратовской областями, Минским тракторным заводом и администрацией Краснодарского края. Свое шестое соглашение с нашей республикой подписала сегодня и Пензенская область. В этот раз российский регион планирует взаимодействие с витебским.