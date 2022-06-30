Уникальный продукт БелАЗа! Вот какой карьерный самосвал поедет в Кемеровскую область

Новости Беларуси. Укрепление межрегионального сотрудничества и улучшение процессов интеграции Союзного государства. IX Форум регионов Беларуси и России стартовал 30 июня в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С работой масштабной экспозиции под открытым небом ознакомились высокие гости – председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Свою технику представили Минский тракторный завод, «Белкоммунмаш», «Гомсельмаш» и БелАЗ. Последние удивили посетителей выставки инновационной разработкой по белорусско-российскому рецепту.

Уже скоро этот белазовский великан проявит себя в горно-технических испытаниях. При положительном исходе уже в ближайшее время будет налажено масштабное производство. Соответствующее соглашение белорусское предприятие подписало с Кемеровской областью.

Вероника Кудринецкая, коррепондент: Гибридный карьерный самосвал БелАЗ 7513-М, аналогов которому нет в мире. 130-тонная махина оснащена дизельным двигателем, электромотором и аккумуляторными батареями, которые позволяют машине обеспечить работу целой рабочей смены без остановки.

Сергей Никифорович, генеральный дриектор БелАЗа:

Этот продукт с уверенностью можно назвать импортозащищенным, он состоит только из белорусских и российских комплектующих материалов. 60 % – это Российская Федерация, 40 % – Республика Беларусь.

Но любые совместные проекты невозможны без выработки единых механизмов правового регулирования. Работа по сближению законодательств (таможенного, налогового и тарифного) ведется уже последние несколько лет. Еще больше предстоит сделать. Об этом говорили и в рамках сегодняшнего форума.

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