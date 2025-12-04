«МЛ Витебск» стал последним четвертьфиналистом футбольного кубка страны

Последним четвертьфиналистом футбольного кубка страны стал «МЛ Витебск». Новоиспеченный чемпион на предыдущей стадии не заметил «Слоним» – 8:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Исход матча был ясен к перерыву. За первые 45 минут северяне трижды поразили цель. На что представитель Д-2 ответил одним точным ударом. После антракта хозяева не стали отбывать номер, а наколотили оппоненту еще 5 мячей. В рядах победителей дублями отметились Жуниньо, Эльдарушев и Жердев.

Список четвертьфиналистов таков: «МЛ Витебск», минское и брестское «Динамо», БАТЭ, «Ислочь», «Торпедо», «Арсенал» и «Славия».