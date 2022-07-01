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«Мы не собираемся между собой конкурировать». Лукашенко обратился к участникам Форума регионов

01 июля 2022 10:31
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Форум регионов Беларуси и России. Все внимание сегодня, 1 июля, приковано к Гродно, который стал площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы не собираемся между собой конкурировать». Лукашенко обратился к участникам Форума регионов-1

Как и ожидалось, к участникам Форума обратились президенты двух стран. Площадка стала эффективным ответом на новые вызовы, считает Александр Лукашенко. Кроме того, в отношениях двух стран у Форума важная миссия – способствовать созданию крепкой экономической основы в строительстве Союзного государства.  

«Мы не собираемся между собой конкурировать». Лукашенко обратился к участникам Форума регионов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Для Беларуси и России Форум давно стал одним из символов родства славянских народов. Сама жизнь показывает, что мы нашли формат межрегионального и межгосударственного взаимодействия, который действительно отвечает коренным интересам белорусов и россиян. Особо радуют реальные результаты, важные и для развития регионов, и для функционирования конкретных предприятий, и в целом для улучшения жизни наших людей.  

Что бы вокруг нас ни происходило, граждане как Беларуси, так и России имеют равные права в сферах труда, отдыха, здравоохранения, образования. Сегодня для двух стран действительно открываются долгосрочные перспективы. Беларусь предлагает российским регионам, в частности, свое участие в модернизации ключевых секторов экономики. Яркий пример – микроэлектроника.  

Готовы перейти от простой торговли к созданию совместных производств (особенно в машино- и станкостроении), участвовать в программах импортозамещения. У нас есть много интересных предложений в области сельского хозяйства, поставок оборудования, формирования компонентной базы, освоения космоса, фармацевтики. И речь идет не о каких-то дублирующих производствах. Мы не собираемся между собой конкурировать. Я уже это говорил и еще раз повторю: от производственной кооперации выиграют все.  

Впереди нас ждет большая работа. Желаю всем участникам Форума успешной и плодотворной деятельности во благо народов Беларуси и России.  

«Мы не собираемся между собой конкурировать». Лукашенко обратился к участникам Форума регионов-7

В свою очередь российский лидер отметил: Беларусь и Россия достигли образцового уровня стратегического партнерства, а Союзное государство сегодня – пример по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции.  

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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