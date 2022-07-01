«Мы не собираемся между собой конкурировать». Лукашенко обратился к участникам Форума регионов

Форум регионов Беларуси и России. Все внимание сегодня, 1 июля, приковано к Гродно, который стал площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и ожидалось, к участникам Форума обратились президенты двух стран. Площадка стала эффективным ответом на новые вызовы, считает Александр Лукашенко. Кроме того, в отношениях двух стран у Форума важная миссия – способствовать созданию крепкой экономической основы в строительстве Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для Беларуси и России Форум давно стал одним из символов родства славянских народов. Сама жизнь показывает, что мы нашли формат межрегионального и межгосударственного взаимодействия, который действительно отвечает коренным интересам белорусов и россиян. Особо радуют реальные результаты, важные и для развития регионов, и для функционирования конкретных предприятий, и в целом для улучшения жизни наших людей.

Что бы вокруг нас ни происходило, граждане как Беларуси, так и России имеют равные права в сферах труда, отдыха, здравоохранения, образования. Сегодня для двух стран действительно открываются долгосрочные перспективы. Беларусь предлагает российским регионам, в частности, свое участие в модернизации ключевых секторов экономики. Яркий пример – микроэлектроника.

Готовы перейти от простой торговли к созданию совместных производств (особенно в машино- и станкостроении), участвовать в программах импортозамещения. У нас есть много интересных предложений в области сельского хозяйства, поставок оборудования, формирования компонентной базы, освоения космоса, фармацевтики. И речь идет не о каких-то дублирующих производствах. Мы не собираемся между собой конкурировать. Я уже это говорил и еще раз повторю: от производственной кооперации выиграют все.

Впереди нас ждет большая работа. Желаю всем участникам Форума успешной и плодотворной деятельности во благо народов Беларуси и России.