«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах

Новости Беларуси. То, что происходило на наших землях 80 лет назад, до сих пор болью откликается в сердцах белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В это место Светлана приходит с особым трепетом и всегда с цветами. Несомненно, почтить память покоящихся здесь героев и поблагодарить за мирное небо. Благодаря белорусским освободителям бабушка Светланы осталась жива. Она была в немецкой тюрьме, для нее уже была вырыта погребальная яма. Женщина в холодной и кровавой темнице ожидала карательной расправы. Но, к великому счастью, на рассвете свои освободили Лепель. Не скрывая слез о военной истории своей семьи, рассказывает мама Светланы – Василина. Она с ужасом перенесла те дни, когда самого родного человека забрали в немецкую тюрьму и с замиранием сердца даже сегодня вспоминает минуту долгожданной встречи.

Василина Черныш, свидетель событий Великой Отечественной войны:

В ту ночь, оказывается, наши погнали фрицев. Я сижу, смотрю в окно, а оттуда мама идет.

3 июля – это дата начала оккупации Лепеля фашистскими захватчиками, которая продлилась до 1944-го. На тот момент в городе проживало почти 2 000 евреев, это почти 14 % от общего числа населения города. Для них немецкие оккупанты приготовили самую жестокую учесть. Сегодня о страшных событиях тех дней рассказывают места памяти: например, помещение, в котором располагалась тюрьма, или центральная площадь, где в 1941-м собрали еврейское население и принудили обозначить дома и одежду отличительными знаками.

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:

Все обязаны были носить опознавательные знаки, но в конце июля всех согнали в гетто. Оно в Лепеле находилось на перекрестке улиц Вокзальной, нынешней Володарского и улице Ленинской. В один дом загоняли по 40 человек, взрослых и детей. Сначала с евреев требовали выкуп, который они должны были платить. Когда уже платить оказалось нечем, их гоняли на грязные работы, запрещали ходить даже по улице.

Жители близлежащих деревень Лепеля также оказались под фашистской оккупацией. При возможности помогали партизанам. И по сей день в рамках поисковых работ находят все новые и новые военные захоронения.

Ирина Папко:

И даже я с ними в хате жила, с немцами. Тогда разводили их по хатам. Они целую хату сена наносили, на земле разослали и спали в нем. А нас – в каморочку. Пять человек беженцев и наша семья – все в этой каморке жили.

Андрей Пухальский, военный комиссар Лепельского и Ушачского районов:

В 2018 году недалеко отсюда за погребением были обнаружены 43 останков жителей. 23 – Рабоче-крестьянской Красной армии, 20 – местных жителей. Кроме этого, в этом году было обнаружено двое останков в деревне Слобода, которые здесь были перезахоронены, и в деревне Пески также были обнаружены пять останков партизан.

Александра Качан, корреспондент:

28 февраля 1942 года сотни пленных лепельского гетто встретили здесь свой последний рассвет. Фашистские каратели не щадили никого: ни стариков, ни женщин, ни детей. Более 1 000 евреев были здесь расстреляны и похоронены в одной братской могиле.

Алина Стельмах:

Местные жители рассказывали, что те, кто был жив и кого недострелили, просто забрасывали в ямы, детей туда бросали. Также местные жители рассказывали, что накануне этого события (в ночь с 27-е на 28-е) в деревне очень тревожно выли собаки. Местные жители не могли понять, что такое должно случиться.

В Лепеле для убийства мирного населения был задействован 17-й латышский полицейский батальон. К слову, на витебской земле, начиная с декабря 1941 года, латышские формирования оставили наиболее кровавый след.

Алина Стельмах:

Когда места в тюрьме стало не хвать, с 1942 года на краю Лепеля (территории бывшего военного госпиталя Красной армии) организовали концлагерь для гражданского населения и военнослужащих, в котором содержалось более 1 000 человек.