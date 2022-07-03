Прямой эфир

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах

03 июля 2022 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. То, что происходило на наших землях 80 лет назад, до сих пор болью откликается в сердцах белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-1

В это место Светлана приходит с особым трепетом и всегда с цветами. Несомненно, почтить память покоящихся здесь героев и поблагодарить за мирное небо. Благодаря белорусским освободителям бабушка Светланы осталась жива. Она была в немецкой тюрьме, для нее уже была вырыта погребальная яма. Женщина в холодной и кровавой темнице ожидала карательной расправы. Но, к великому счастью, на рассвете свои освободили Лепель. Не скрывая слез о военной истории своей семьи, рассказывает мама Светланы – Василина. Она с ужасом перенесла те дни, когда самого родного человека забрали в немецкую тюрьму и с замиранием сердца даже сегодня вспоминает минуту долгожданной встречи.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-4

Василина Черныш, свидетель событий Великой Отечественной войны:  
В ту ночь, оказывается, наши погнали фрицев. Я сижу, смотрю в окно, а оттуда мама идет.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-7

3 июля – это дата начала оккупации Лепеля фашистскими захватчиками, которая продлилась до 1944-го. На тот момент в городе проживало почти 2 000 евреев, это почти 14 % от общего числа населения города. Для них немецкие оккупанты приготовили самую жестокую учесть. Сегодня о страшных событиях тех дней рассказывают места памяти: например, помещение, в котором располагалась тюрьма, или центральная площадь, где в 1941-м собрали еврейское население и принудили обозначить дома и одежду отличительными знаками.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-10

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:  
Все обязаны были носить опознавательные знаки, но в конце июля всех согнали в гетто. Оно в Лепеле находилось на перекрестке улиц Вокзальной, нынешней Володарского и улице Ленинской. В один дом загоняли по 40 человек, взрослых и детей. Сначала с евреев требовали выкуп, который они должны были платить. Когда уже платить оказалось нечем, их гоняли на грязные работы, запрещали ходить даже по улице.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-13

Жители близлежащих деревень Лепеля также оказались под фашистской оккупацией. При возможности помогали партизанам. И по сей день в рамках поисковых работ находят все новые и новые военные захоронения.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-16

Ирина Папко:  
И даже я с ними в хате жила, с немцами. Тогда разводили их по хатам. Они целую хату сена наносили, на земле разослали и спали в нем. А нас – в каморочку. Пять человек беженцев и наша семья – все в этой каморке жили.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-19

Андрей Пухальский, военный комиссар Лепельского и Ушачского районов:  
В 2018 году недалеко отсюда за погребением были обнаружены 43 останков жителей. 23 – Рабоче-крестьянской Красной армии, 20 – местных жителей. Кроме этого, в этом году было обнаружено двое останков в деревне Слобода, которые здесь были перезахоронены, и в деревне Пески также были обнаружены пять останков партизан.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-22

Александра Качан, корреспондент:  
28 февраля 1942 года сотни пленных лепельского гетто встретили здесь свой последний рассвет. Фашистские каратели не щадили никого: ни стариков, ни женщин, ни детей. Более 1 000 евреев были здесь расстреляны и похоронены в одной братской могиле.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-25

Алина Стельмах:  
Местные жители рассказывали, что те, кто был жив и кого недострелили, просто забрасывали в ямы, детей туда бросали. Также местные жители рассказывали, что накануне этого события (в ночь с 27-е на 28-е) в деревне очень тревожно выли собаки. Местные жители не могли понять, что такое должно случиться.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-28

В Лепеле для убийства мирного населения был задействован 17-й латышский полицейский батальон. К слову, на витебской земле, начиная с декабря 1941 года, латышские формирования оставили наиболее кровавый след.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-31

Алина Стельмах:  
Когда места в тюрьме стало не хвать, с 1942 года на краю Лепеля (территории бывшего военного госпиталя Красной армии) организовали концлагерь для гражданского населения и военнослужащих, в котором содержалось более 1 000 человек.  

«Концлагерь для гражданского населения». Что делали с людьми немцы, когда мест не было даже в тюрьмах-34

Наряду с латышскими отрядами, совершали карательные операции на территории нашей страны и батальоны в составе литовцев и украинцев. Достаточно вспомнить операцию «Зимнее волшебство». Уничтожено более 10 тысяч человек.  

Как украинские коллаборанты расстреливали евреев в Слониме – читайте здесь.  

# Великая Отечественная война # общество # Ирина Папко # Александра Качан # Алина Стельмах # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин о Форуме регионов: такие форумы вносят свой вклад в развитие сотрудничества между нашими государствами
03 июля 2022 17:48

Путин о Форуме регионов: такие форумы вносят свой вклад в развитие сотрудничества между нашими государствами

«Выпускают продукцию – люди благодарят». Губернатор Приморского края о сотрудничестве с Беларусью
03 июля 2022 17:46

«Выпускают продукцию – люди благодарят». Губернатор Приморского края о сотрудничестве с Беларусью

Рунец: поставлена задача разработать перечни отраслей и продукции критического импорта
03 июля 2022 17:42

Рунец: поставлена задача разработать перечни отраслей и продукции критического импорта