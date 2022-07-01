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Валентина​ Матвиенко: санкции и ограничения никогда не изменят курс Беларуси и России на дальнейшую интеграцию

01 июля 2022 15:13
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Началась деловая программа второго дня Форума регионов со встречи председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов Беларуси и России. Сразу после него – пленарное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники убеждены, что наши страны имеют энергетическую, оборонную, продовольственную и научную безопасность, о которых некоторые государства только мечтают. И это может позволить выйти нам на высокие позиции в мировой экономике.

Валентина​ Матвиенко: санкции и ограничения никогда не изменят курс Беларуси и России на дальнейшую интеграцию-1

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
Сегодня от Владивостока до Калининграда абсолютное большинство регионов предметно сотрудничает с Беларусью. И нас это очень радует, потому что это всегда было востребовано, а в нынешних условиях это вдвойне востребовано и вдвойне актуально. Никакие санкции, никакие ограничения не изменят никогда курс Беларуси и России на дальнейшее сближение, интеграцию, строительство эффективного Союзного государства.

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# Беларусь-Россия # общество # Наталья Кочанова # Валентина Матвиенко # Фотофакт

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