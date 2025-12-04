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Дары моря на новогоднем столе! Ярмарка рыбы и деликатесов с Севера открывается в Боровлянах

04 декабря 2025 19:17
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Отличная возможность сделать новогодний стол более разнообразным! Ярмарка рыбы и деликатесов с Севера открывается в Боровлянах. Площадка с деликатесами разместится на центральной площади Руцкого.

Дары моря на новогоднем столе! Ярмарка рыбы и деликатесов с Севера открывается в Боровлянах-2

В ассортименте: икра, рулеты, стейки, копченая и вяленая рыба. А продавцы готовы поделиться интересной информацией об особенностях продукции. Дары моря отличаются своими полезными свойствами. И, конечно, вкусные предложения с прилавков можно продегустировать.

Дары моря на новогоднем столе! Ярмарка рыбы и деликатесов с Севера открывается в Боровлянах-4

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:
Более 30 сортов дикой рыбы: чавыча, белорыбица, патагонский клыкач. Все привозим свежее маленькими поставками, маленькими партиями, чтобы гостю все досталось самое лучшее, самое свежее. Чтобы все остались довольны. В нашей рыбе очень много микро- и макроэлементов, витаминов. Мы очень хотим, чтобы каждый человек был здоров, чтобы в каждой семье было счастье. Приходите к нам, уважаемые гости. Мы вас очень ждем!

Спрос на деликатес большой: покупатели ценят продукцию за высокое качество. А возможность приобрести вкусный набор к праздникам у жителей Боровлян будет по 9 декабря. Покупателей ждут с 10 утра до 6 вечера.

*На правах рекламы.

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