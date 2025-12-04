Дары моря на новогоднем столе! Ярмарка рыбы и деликатесов с Севера открывается в Боровлянах

Отличная возможность сделать новогодний стол более разнообразным! Ярмарка рыбы и деликатесов с Севера открывается в Боровлянах. Площадка с деликатесами разместится на центральной площади Руцкого.

В ассортименте: икра, рулеты, стейки, копченая и вяленая рыба. А продавцы готовы поделиться интересной информацией об особенностях продукции. Дары моря отличаются своими полезными свойствами. И, конечно, вкусные предложения с прилавков можно продегустировать.

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:

Более 30 сортов дикой рыбы: чавыча, белорыбица, патагонский клыкач. Все привозим свежее маленькими поставками, маленькими партиями, чтобы гостю все досталось самое лучшее, самое свежее. Чтобы все остались довольны. В нашей рыбе очень много микро- и макроэлементов, витаминов. Мы очень хотим, чтобы каждый человек был здоров, чтобы в каждой семье было счастье. Приходите к нам, уважаемые гости. Мы вас очень ждем!

Спрос на деликатес большой: покупатели ценят продукцию за высокое качество. А возможность приобрести вкусный набор к праздникам у жителей Боровлян будет по 9 декабря. Покупателей ждут с 10 утра до 6 вечера.

*На правах рекламы.