Первый день IX Форума регионов. Подводим итоги события

Новости Беларуси. Укрепление межрегионального сотрудничества и улучшение процессов интеграции Союзного государства. IX Форум регионов Беларуси и России стартовал 30 июня в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодное мероприятие в 2022 году проходит в очном формате. Ожидается, что участники форума подпишут соглашения на сумму более миллиарда долларов. Контрактная работа идет в рамках реализации 28 дорожных карт. Финал первого этапа большого события в деловой и политической жизни двух стран России и Беларуси. К экономическому форуму сегодня весь день приковано максимум внимания. Его провели в 9-й раз и в этом году он особенный. И не только потому что проходит впервые после двухгодичного ковидного перерыва, но и в условиях западных санкций.

Итоги сегодняшнего дня показали: задан правильный курс. Подписаны десятки соглашений на миллиарды российских рублей. За сухими цифрами статистики масса перспектив, которые открылись перед белорусским бизнесом и российскими партнерами, теми, кто убедился в наших возможностях и готов вместе двигаться к поставленным целям во всех сферах: науке, медицине, легкой и тяжелой промышленности, образовании и культуре, экологии и сельском хозяйстве. Ожидаются обращения Лукашенко и Путина. Участники IX Форума регионов прибыли в Гродно.

Санкции, которые по задумке Запада должны были убить экономики наших стран, напротив, открыли массу возможностей. Заместить импортное на отечественное в различных сферах от тяжелой промышленности до туризма сегодня вопрос номер один. Отдельное внимание сегодня уделили легкой промышленности. До сентября этого года действует обнуление ставок ввозных пошлин по ряду позиций. В рамках сегодняшнего заседания решено эти сроки продлить. Сегодня на уровне законодателей и нормотворцев открыто обсудили и проблемы, чтобы все договоренности воплотились в жизнь, а не остались на бумаге.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Чтобы любые отрасли экономики не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе, действительно, сегодня коллегами предлагалось продумать и написать программы развития отраслей экономики вплоть до 2035 года. Чтобы проинспектировать законодательную базу, чтобы эти все технологические процессы и переделы были сынтегрированы и мы понимали, в какой точке наших стран какое производство что может производить. И как оно вписывается в этимологическую цепочку живого продукта.

Вероника Кудринецкая, коррепондент:

Участие в форуме – вопрос стратегический. Здесь каждый шаг приносит деньги. Это гонка за инвестициями и новыми возможностями для жителей своего региона. Это новые дополнительные рабочие места, хорошая заработная плата и решение социальных вопросов.

Одна из уникальных площадок форума – выставка достижений союзной экономики. Пространство для проведения презентация перспективных белорусских, российских и совместных проектов. В центре внимания крупногабаритная техника. Ее представили 13 машиностроительных предприятий. Обменяться опытом, наладить конструктивный диалог, найти новые решения на форум – каждый приехал со своей задачей и идеей.